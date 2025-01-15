Ocak ayı zamlı İUP maaşları ne zaman yatacak? 2025 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne kadar oldu?

İşgücü Uyum Programı (İUP) işsiz bireylerin bilgi, beceri ve istihdam alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefleyen önemli bir projedir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu program, katılımcılara hem mesleki eğitim sağlıyor hem de maddi destek sunuyor.