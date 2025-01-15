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Ocak ayı zamlı İUP maaşları ne zaman yatacak? 2025 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne kadar oldu?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) katılımcılara sağladığı maddi destek ve mesleki eğitimle dikkat çekiyor. Eski adıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) olarak bilinen bu program 2025 Ocak ayına zamlı maaşlarla başladı. Ancak ödemelerini henüz alamayan katılımcılar için “İUP maaşı neden yatmadı?” ve “İUP maaşı ne zaman yatacak?” soruları gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 06:10 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 06:11
Ocak ayı zamlı İUP maaşları ne zaman yatacak? 2025 İşgücü Uyum Programı İUP maaşları ne kadar oldu?

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    İşgücü Uyum Programı (İUP) işsiz bireylerin bilgi, beceri ve istihdam alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefleyen önemli bir projedir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu program, katılımcılara hem mesleki eğitim sağlıyor hem de maddi destek sunuyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yeni Yılda Zamlı Ödeme

    2025 yılı itibarıyla, İUP katılımcılarının maaşları güncellendi. Program kapsamında katılımcılara, programa katıldıkları her gün için 1.083 TL ödeme yapılacak. Bu miktar, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren zamlı tutar olarak belirlendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İUP'un İşleyişi ve Katılımcılara Sağladığı Faydalar

    Mesleki Eğitim: Program, katılımcıların teorik ve pratik eğitim alarak meslek edinmelerine olanak tanır. Bu eğitimler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olmalarını sağlar.

    Maddi Destek: Katılımcılar, eğitim süresince günlük olarak cep harçlığı alır. Böylece maddi anlamda desteklenirken, eğitimlerini tamamlamaları teşvik edilir.

    İstihdam Olanakları: Programı başarıyla tamamlayan bireyler, niteliklerine uygun işlere yönlendirilir ve iş gücü piyasasına kazandırılır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

    İUP maaşlarının ödeme tarihine ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak ödemelerin Ocak ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, ödeme tarihlerini duyuracaklarını belirtti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Katılım Koşulları

    İUP'a katılmak isteyen bireylerin İŞKUR'a başvuruda bulunmaları gerekiyor. Program kapsamında mesleki eğitim almak isteyen adaylar, başvuru süreçleri ve koşullar hakkında İŞKUR'un resmi internet sitesinden bilgi alabilirler.

    Bu tür destek programları, hem işsiz bireyler için umut kaynağı olurken hem de ülke ekonomisine nitelikli iş gücü kazandırılması açısından büyük önem taşıyor.

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