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iyzico'dan kadın girişimcilere özel avantajlar!

iyzico'nun 7 yıldır devam eden 'Kadın Girişimci Destek Programı'na başvurular 8. dönem için başladı. Program, 31 Ocak’a kadar başvuruları kabul edecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
iyzico’dan kadın girişimcilere özel avantajlar!

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    iyzico'nun 'Kadın Girişimci Destek Programı' için 8'inci dönem başvuruları başladı. 7 yılda 530'a yakın kadın girişimcinin katıldığı programın kayıtları 31 Ocak'a kadar devam edecek.

    Programa seçilen girişimciler, pazarlama ve tanıtım desteklerinin yanı sıra işlerini büyütmek üzere özel indirim ve avantajlı hizmetlerden yararlanabilecek. iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, "Bugüne kadar elde edilen başarılar, kadın girişimcilerin büyüme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Daha fazla kadına ulaşmayı ve büyüme yolculuklarına destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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