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1 KG tereyağı fiyatı dibi gördü! ŞOK indirimli ürünler 08-14 Ocak 2025 kataloğu

ŞOK market, 10-14 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayınladı. Ev ihtiyaçlarını hesaplı bir şekilde karşılamak isteyenler, bu haftanın özel fırsatlarını kaçırmamak için kataloğa göz atıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirime girdi?

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 19:56 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 19:56
1 KG tereyağı fiyatı dibi gördü! ŞOK indirimli ürünler 08-14 Ocak 2025 kataloğu

İÇİNDEKİLER

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    ŞOK market, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlere özel yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu, çeşitli ürünlerde dikkat çeken indirimler içeriyor.

    Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

    🛒 ŞOK 08-14 Ocak 2025 Aktüel Ürünler

    🧈 Mis Tereyağı (1 kg): 133,90 ₺

    🥛 Mis Yoğurt (Tam Yağlı 3 kg): 97,90 ₺

    🧀 Lım Beyaz Peynir (1 kg): 179,90 ₺

    🍗 Banvit Piliç Nugget (200 g): 37,90 ₺

    🍕 Superfresh Pizza (580 g): 59,90 ₺

    🥫 Anadolu Mutfağı Nohut (1 kg): 46,90 ₺

    🍯 Keskinoglu Ballı Hardal Sos (300 g): 45,90 ₺

    🍫 Ülker Dankek Marshmallow Kek (142 g): 30,90 ₺

    🍪 Milka Oreo Çikolata (300 g): 87,90 ₺

    🍩 Eti Kadayiflı Çikolata (200 g): 115,90 ₺

    🧴 Fairy Bulaşık Deterjanı (750 ml): 64,90 ₺

    🛁 Clear Şampuan (650 ml): 59,90 ₺

    🧻 Molped Günlük Ped (30'lu): 39,90 ₺

    🧥 Slazenger Polar Üst (S-M-L): 349,90 ₺

    🧦 Kadın Peluş Terlik: 119,90 ₺

    🛌 Yünlü Uyku Çorabı: 34,90 ₺

    📺 Elektronik ve Ev Gereçleri

    📺 Skytech Full HD Smart TV (43''): 6.999,90 ₺

    🔌 Sinbo Su Isıtıcı (1.8 lt): 549,90 ₺

    🍳 Yuvarlak Emaye Tepsi: 149,90 ₺

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