1 KG tereyağı fiyatı dibi gördü! ŞOK indirimli ürünler 08-14 Ocak 2025 kataloğu

ŞOK market, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlere özel yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu, çeşitli ürünlerde dikkat çeken indirimler içeriyor.
ŞOK market, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlere özel yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu, çeşitli ürünlerde dikkat çeken indirimler içeriyor.
🥛 Mis Yoğurt (Tam Yağlı 3 kg): 97,90 ₺
🧀 Lım Beyaz Peynir (1 kg): 179,90 ₺
🍕 Superfresh Pizza (580 g): 59,90 ₺
🍯 Keskinoglu Ballı Hardal Sos (300 g): 45,90 ₺
🍪 Milka Oreo Çikolata (300 g): 87,90 ₺
🍩 Eti Kadayiflı Çikolata (200 g): 115,90 ₺
🛁 Clear Şampuan (650 ml): 59,90 ₺
🧻 Molped Günlük Ped (30'lu): 39,90 ₺
🧦 Kadın Peluş Terlik: 119,90 ₺
🛌 Yünlü Uyku Çorabı: 34,90 ₺
📺 Skytech Full HD Smart TV (43''): 6.999,90 ₺
🔌 Sinbo Su Isıtıcı (1.8 lt): 549,90 ₺
🍳 Yuvarlak Emaye Tepsi: 149,90 ₺