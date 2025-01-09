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Antalya'dan 2024 yılında gurbetçi rekoru

Antalya, 2024 yılında gurbetçi turist sayısında rekor kırarak 1 milyonu geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Antalya’dan 2024 yılında gurbetçi rekoru

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    2024 yılında gurbetçi turist sayısı Antalya'da ilk kez 1 milyonu aşarken, Türkiye toplamının 12 milyon civarında olması bekleniyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "İlk kez 1 milyonun üzerine çıkılarak, 'gurbetçi ziyaretçi rekoru' kırıldı. 1 milyon 11 bin 99 ziyaretçiyle gurbetçiler, Antalya turizminde beşinci sıraya yerleşti" dedi. Gurbetçilerin Türkiye tatillerindeki ortalama geceleme süresinin 10 gecenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 15 milyonluk potansiyele ulaşması mümkün" diye konuştu.

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