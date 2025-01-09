Antalya’dan 2024 yılında gurbetçi rekoru

2024 yılında gurbetçi turist sayısı Antalya'da ilk kez 1 milyonu aşarken, Türkiye toplamının 12 milyon civarında olması bekleniyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "İlk kez 1 milyonun üzerine çıkılarak, 'gurbetçi ziyaretçi rekoru' kırıldı. 1 milyon 11 bin 99 ziyaretçiyle gurbetçiler, Antalya turizminde beşinci sıraya yerleşti" dedi. Gurbetçilerin Türkiye tatillerindeki ortalama geceleme süresinin 10 gecenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 15 milyonluk potansiyele ulaşması mümkün" diye konuştu.

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