Yeni yılda spor salonuna ara verin! Kilo vermek için spor salonuna gitmek şart mı?

Dr. Lofton, yeme alışkanlıklarınızda köklü değişiklikler yapmanın uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Örneğin, haftalık rutininizdeki küçük değişiklikler, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak için daha etkili bir yol olabilir. Dondurma ve cips gibi atıştırmalıkları daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmek, büyük bir başlangıç olabilir.

Kilo vermek isteyenlerin çoğu, yeni yıl kararlarıyla spor salonlarına yöneliyor. Ancak uzmanlar, bu yoğun başlangıcın genellikle Şubat ayında hızla motivasyon kaybıyla sonuçlandığını belirtiyor.

Meyve suyu diyetleri ve popüler akai kaseleri gibi trendler, sağlıklı gibi görünse de, genellikle yüksek şeker ve karbonhidrat içeriğiyle kilo kaybını zorlaştırabilir. Bunun yerine, Yunan yoğurdu ve meyve gibi basit ve besleyici alternatifleri tercih edin.

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SPOR SALONUNA GİTMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

Ocak ayında spor salonlarına olan ilginin genellikle Şubat ayında azaldığını belirten Dr. Lofton, evde egzersiz yapmanın başlangıç için daha iyi bir yol olabileceğini öneriyor. Çevrimiçi videolar veya direnç bantları gibi küçük ekipmanlarla başlayarak, ilkbaharda daha motive bir şekilde spor salonuna katılabilirsiniz.

PSİKOLOJİK ENGELLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUN

Kilo verme sürecinde duygusal tetikleyicilerinizi anlamak, başarının anahtarıdır. Dr. Lofton, yediklerinizi ve bu sırada hissettiğiniz duyguları not almanın, bu süreci daha iyi yönetmenize yardımcı olacağını söylüyor.