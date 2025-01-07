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Yeni yılda spor salonuna ara verin! Kilo vermek için spor salonuna gitmek şart mı?

Yeni yıl, kilo verme hedefleriyle dolu bir dönemdir. Ancak, bu süreçte genellikle gerçekçi olmayan hedefler belirlenir ve sürdürülebilir olmayan yöntemler uygulanır. NYU Langone Tıbbi Kilo Yönetimi Programı Direktörü Dr. Holly F. Lofton, kilo verme kararlarınızı daha başarılı kılmak için birkaç önemli ipucu sunuyor.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 18:34 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 18:34
Yeni yılda spor salonuna ara verin! Kilo vermek için spor salonuna gitmek şart mı?

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    Kilo vermek isteyenlerin çoğu, yeni yıl kararlarıyla spor salonlarına yöneliyor. Ancak uzmanlar, bu yoğun başlangıcın genellikle Şubat ayında hızla motivasyon kaybıyla sonuçlandığını belirtiyor.

    YEMEK ALIŞKANLIKLARINDA ANİ DEĞİŞİMLERDEN KAÇININ

    Dr. Lofton, yeme alışkanlıklarınızda köklü değişiklikler yapmanın uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Örneğin, haftalık rutininizdeki küçük değişiklikler, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak için daha etkili bir yol olabilir. Dondurma ve cips gibi atıştırmalıkları daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmek, büyük bir başlangıç olabilir.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    GECE KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

    Vücudun yağ depolama süreci, akşam saatlerinde kritik bir noktaya ulaşır. Dr. Lofton, karbonhidrat tüketimini akşam 6'dan sonra kesmenin yağ birikimini azaltabileceğini belirtiyor.

    MODAYA UYGUN DİYETLERDEN UZAK DURUN

    Meyve suyu diyetleri ve popüler akai kaseleri gibi trendler, sağlıklı gibi görünse de, genellikle yüksek şeker ve karbonhidrat içeriğiyle kilo kaybını zorlaştırabilir. Bunun yerine, Yunan yoğurdu ve meyve gibi basit ve besleyici alternatifleri tercih edin.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    SPOR SALONUNA GİTMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

    Ocak ayında spor salonlarına olan ilginin genellikle Şubat ayında azaldığını belirten Dr. Lofton, evde egzersiz yapmanın başlangıç için daha iyi bir yol olabileceğini öneriyor. Çevrimiçi videolar veya direnç bantları gibi küçük ekipmanlarla başlayarak, ilkbaharda daha motive bir şekilde spor salonuna katılabilirsiniz.

    PSİKOLOJİK ENGELLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUN

    Kilo verme sürecinde duygusal tetikleyicilerinizi anlamak, başarının anahtarıdır. Dr. Lofton, yediklerinizi ve bu sırada hissettiğiniz duyguları not almanın, bu süreci daha iyi yönetmenize yardımcı olacağını söylüyor.

    TIBBİ YARDIM ALMAYI DÜŞÜNÜN

    Kilo kaybı sadece diyet ve egzersizle mümkün olmayabilir. Dr. Lofton, belirli sağlık koşullarına sahip bireyler için ilaç veya bariatrik cerrahinin de bir seçenek olabileceğini ifade ediyor.

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