Sömestir çı"kar"ması | Kayak tatilinin faturası belli oldu: Üç günlük fiyat 197 bin liraya kadar çıkıyor

Seçilen odaya göre 177 bin liraya da tatil yapılabiliyor. Kartalkaya'da ise üç günlük ailece tatilin faturası tam pansiyon 74 bin 250 ile 145 bin lira arasında bulunuyor. Seçilen odaya göre 189 bin liraya varan fiyat ödeniyor. İstanbul'a yakınlığıyla öne çıkan Uludağ'da da tam pansiyon üç gün kayak tatili yapmak isteyen aileler en az 45 bin 900 lira ödüyor. Bu fiyat 197 bin liraya kadar yükseliyor.

Palandöken'de de kayak otellerinde standart odalarda 3 günlük konaklama (oda+kahvaltı) 23 bin liradan başlıyor, 111 bin liraya (tam pansiyon) kadar yükseliyor.

Kayak tatilinin faturası belli oldu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

ERCİYES YÜZDE 80 DOLDU

Erciyes Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili için yapılan rezervasyonlarla oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sezon 1 ay önce başladı. Geçen sene karın geç yağmasına rağmen 2.5 milyon misafir ağırladık. Bu sene umuyorum ki 3 milyondan daha fazla bir misafirimiz olacak. Malum sömestir tatili de yaklaşıyor. Bizim keyfimiz biraz daha artıyor" dedi. Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen ise "Sömestirde beklentimiz oldukça yüksek. Bu tatil ayın 18'inde başlayacak ama doluluk oranlarımız yüzde 70-80'lere ulaştı. Sadece bizim değil, çevremizdeki bütün otellerin iyi bir sömestir geçireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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