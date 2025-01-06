Sömestir çı"kar"ması | Kayak tatilinin faturası belli oldu: Üç günlük fiyat 197 bin liraya kadar çıkıyor

Kış turizm merkezlerinde yılbaşının ardından sömestir hareketliliği başladı. 17 Ocak'ta karnelerin alınmasıyla başlayacak sömestir tatili için kayak merkezleri şimdiden önemli doluluk oranları yakaladı. Ailelerin kayak tatili faturası da belli oldu.
Kış turizm merkezlerinde yılbaşının ardından sömestir hareketliliği başladı. 17 Ocak'ta karnelerin alınmasıyla başlayacak sömestir tatili için kayak merkezleri şimdiden önemli doluluk oranları yakaladı. Ailelerin kayak tatili faturası da belli oldu.
ÇOCUK YAŞINA DİKKAT!
Ünlü kayak merkezlerinde üç günlük kayak tatilinin faturası (iki yetişkin, bir küçük çocuk için) 15 bin 750 liradan başlıyor, 197 bin liraya kadar çıkıyor. Bu fiyatlar çocuğun yaşına ve sayısına göre daha da artıyor. Otellerin çoğu 6 yaş altına ücret almıyor. Bazı tesislerdeki aile odalarında yaş sınırı olmaksızın çocuklardan ücret istenmiyor.
NEREDE NE KADAR?
Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapmak isteyen aileler için üç günlük en düşük oda fiyatı 15 bin 750 lira. 3 gün yarım pansiyon konaklama fiyatı da en az 23 bin lira seviyesinde bulunuyor. En yüksek fiyat ise tam pansiyon olarak standart odalarda 96 bin, aile odalarında 182 bin liraya kadar çıkıyor.
Palandöken'de de kayak otellerinde standart odalarda 3 günlük konaklama (oda+kahvaltı) 23 bin liradan başlıyor, 111 bin liraya (tam pansiyon) kadar yükseliyor.
Seçilen odaya göre 177 bin liraya da tatil yapılabiliyor. Kartalkaya'da ise üç günlük ailece tatilin faturası tam pansiyon 74 bin 250 ile 145 bin lira arasında bulunuyor. Seçilen odaya göre 189 bin liraya varan fiyat ödeniyor. İstanbul'a yakınlığıyla öne çıkan Uludağ'da da tam pansiyon üç gün kayak tatili yapmak isteyen aileler en az 45 bin 900 lira ödüyor. Bu fiyat 197 bin liraya kadar yükseliyor.
ERCİYES YÜZDE 80 DOLDU
Erciyes Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili için yapılan rezervasyonlarla oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sezon 1 ay önce başladı. Geçen sene karın geç yağmasına rağmen 2.5 milyon misafir ağırladık. Bu sene umuyorum ki 3 milyondan daha fazla bir misafirimiz olacak. Malum sömestir tatili de yaklaşıyor. Bizim keyfimiz biraz daha artıyor" dedi. Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen ise "Sömestirde beklentimiz oldukça yüksek. Bu tatil ayın 18'inde başlayacak ama doluluk oranlarımız yüzde 70-80'lere ulaştı. Sadece bizim değil, çevremizdeki bütün otellerin iyi bir sömestir geçireceğini düşünüyorum" diye konuştu.
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