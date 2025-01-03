2025 MÜDÜR MAAŞ ZAMMI | Ocak zammı ile şube müdürü, emekli müdür maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşları, 6 aylık periyotlar halinde belirlenen toplu sözleşme zamları baz alınarak enflasyon farkı oranında yeni tutarına ulaşıyor. Peki, 2025 Şube Müdürü (Lisans) 1/4 maaşları ne kadar (TL) oldu? 2025 Ocak zammı ile birlikte emekli müdür maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilen hesaplamalar...

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2025 Şube Müdürü maaşları ne kadar oldu?

Ocak 2025 memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. Öte yandan güncellenecek zama ilişkin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2025 şube müdürü maaş zammı henüz netlik kazanmadı.