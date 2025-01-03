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2025 MÜDÜR MAAŞ ZAMMI | Ocak zammı ile şube müdürü, emekli müdür maaşları ne kadar oldu?

Ülke genelinde binlerce memur ve memur emeklisi, 2025 maaş zamlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Memur maaşları, 6 aylık periyotlar halinde belirlenen toplu sözleşme zamları baz alınarak enflasyon farkı oranında yeni tutarına ulaşıyor. Peki, 2025 Şube Müdürü (Lisans) 1/4 maaşları ne kadar (TL) oldu? 2025 Ocak zammı ile birlikte emekli müdür maaşları kaç TL? İşte merak edilen hesaplamalar...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:18 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:18
2025 MÜDÜR MAAŞ ZAMMI | Ocak zammı ile şube müdürü, emekli müdür maaşları ne kadar oldu?

İÇİNDEKİLER

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    Memur maaşları, 6 aylık periyotlar halinde belirlenen toplu sözleşme zamları baz alınarak enflasyon farkı oranında yeni tutarına ulaşıyor. Peki, 2025 Şube Müdürü (Lisans) 1/4 maaşları ne kadar (TL) oldu? 2025 Ocak zammı ile birlikte emekli müdür maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilen hesaplamalar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Şube Müdürü maaşları ne kadar oldu?

    Ocak 2025 memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. Öte yandan güncellenecek zama ilişkin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2025 şube müdürü maaş zammı henüz netlik kazanmadı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    3 OCAK (BUGÜN) AÇIKLANIYOR

    Güncel rakam 3 Ocak'ta (bugün) enflasyon verileri sonrası açıklanacak. Detaylar haberimizde yer alacaktır.