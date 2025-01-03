Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıkacak.

Milyonlarca Vatandaş Yeni Maaş Artışlarını Bekliyor Bugün açıklanacak olan Aralık enflasyon rakamları, milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarını belirleyecek. Bu oran yalnızca emekli ve memurları değil, işçisinden sosyal yardım alanlara kadar geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor.