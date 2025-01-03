Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıkacak.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıkacak.
Milyonlarca Vatandaş Yeni Maaş Artışlarını Bekliyor
Bugün açıklanacak olan Aralık enflasyon rakamları, milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarını belirleyecek. Bu oran yalnızca emekli ve memurları değil, işçisinden sosyal yardım alanlara kadar geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı bu verilerle netleşirken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme artışları ve farklardan yararlanacak.
6 Aylık Enflasyon Oranı Belirleyici Olacak
Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 2024 yılı için enflasyon oranının %44 ila %46 arasında olması bekleniyor. Bu oranlara göre Temmuz-Aralık dönemi enflasyon artışının %15-17 bandında gerçekleşeceği öngörülüyor.
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına direkt uygulanırken memurlar ve memur emeklileri için ek farklar hesaplanacak.
Kimler Nasıl Zam Alacak?
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri:
Enflasyon oranı maaşlara direkt yansıtılacak.
Net maaşa %4 oranında ek ödeme yapılacak.
Memurlar ve Memur Emeklileri:
6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak.
%6 oranında toplu sözleşme zammı eklenecek.
Sosyal Yardım Alanlar:
Engelli aylığı, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı gibi yardımlar, memur maaş artış oranına göre güncellenecek.
Oranlar Yükselir mi?
Enflasyon artışının ardından refah payı eklenmesi ve oran eşitlemesi gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin maaş oranlarının eşitlenmesi, geçtiğimiz Ocak ayında da uygulanmıştı.
Bu tür düzenlemelerle maaş artış oranlarının %20'lere çıkarılması mümkün olabilir.
Maaş Ödeme Takvimi
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Zamlı maaşlar 17-25 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacak.
Emekli Sandığı Emeklileri: Eski maaşlar 1-3 Ocak arasında alınacak, farklar ise ay içinde yatırılacak.
Memurlar: 15 Ocak itibarıyla zamlı maaş ödemesi başlayacak.
Tahmini Maaş Artışları
Yüzde 44 Senaryosu
SSK ve Bağ-Kur artışı: %15.45
En düşük memur maaşı: 43.616 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 19.566 TL
Yüzde 45.28 Senaryosu
SSK ve Bağ-Kur artışı: %16.47
En düşük memur maaşı: 44.000 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 19.739 TL
Yüzde 46 Senaryosu
SSK ve Bağ-Kur artışı: %17.05
En düşük memur maaşı: 44.220 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 19.837 TL
Gözler Açıklanacak Oranda
Milyonlarca vatandaş, maaşlarına yansıyacak oranları öğrenmek için heyecanla bekliyor.
Açıklanacak Aralık enflasyonu, yalnızca ekonomik değil, sosyal yardımlardan faydalananlar için de önemli bir rehber olacak.
Oranların açıklanmasının ardından refah payı eklenip eklenmeyeceği ise hükümetin vereceği karara bağlı.