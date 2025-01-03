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Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %17.85'lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli olacak. Açıklanan enflasyon rakamıyla ilk 6 aylık TÜFE de ortaya çıkıyor. Peki emeklilerin aylıkları ne kadar artacak? Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı kalem kalem hesaplama.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 05:06 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 05:42
Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıkacak.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Milyonlarca Vatandaş Yeni Maaş Artışlarını Bekliyor

    Bugün açıklanacak olan Aralık enflasyon rakamları, milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarını belirleyecek. Bu oran yalnızca emekli ve memurları değil, işçisinden sosyal yardım alanlara kadar geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı bu verilerle netleşirken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme artışları ve farklardan yararlanacak.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    6 Aylık Enflasyon Oranı Belirleyici Olacak

    Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 2024 yılı için enflasyon oranının %44 ila %46 arasında olması bekleniyor. Bu oranlara göre Temmuz-Aralık dönemi enflasyon artışının %15-17 bandında gerçekleşeceği öngörülüyor.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına direkt uygulanırken memurlar ve memur emeklileri için ek farklar hesaplanacak.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Kimler Nasıl Zam Alacak?

    SSK ve Bağ-Kur Emeklileri:

    Enflasyon oranı maaşlara direkt yansıtılacak.
    Net maaşa %4 oranında ek ödeme yapılacak.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Memurlar ve Memur Emeklileri:

    6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak.
    %6 oranında toplu sözleşme zammı eklenecek.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Sosyal Yardım Alanlar:

    Engelli aylığı, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı gibi yardımlar, memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Oranlar Yükselir mi?
    Enflasyon artışının ardından refah payı eklenmesi ve oran eşitlemesi gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin maaş oranlarının eşitlenmesi, geçtiğimiz Ocak ayında da uygulanmıştı.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Bu tür düzenlemelerle maaş artış oranlarının %20'lere çıkarılması mümkün olabilir.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Maaş Ödeme Takvimi

    SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Zamlı maaşlar 17-25 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacak.
    Emekli Sandığı Emeklileri: Eski maaşlar 1-3 Ocak arasında alınacak, farklar ise ay içinde yatırılacak.
    Memurlar: 15 Ocak itibarıyla zamlı maaş ödemesi başlayacak.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Tahmini Maaş Artışları
    Yüzde 44 Senaryosu

    SSK ve Bağ-Kur artışı: %15.45
    En düşük memur maaşı: 43.616 TL
    En düşük memur emeklisi maaşı: 19.566 TL

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Yüzde 45.28 Senaryosu
    SSK ve Bağ-Kur artışı: %16.47
    En düşük memur maaşı: 44.000 TL
    En düşük memur emeklisi maaşı: 19.739 TL

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Yüzde 46 Senaryosu

    SSK ve Bağ-Kur artışı: %17.05
    En düşük memur maaşı: 44.220 TL
    En düşük memur emeklisi maaşı: 19.837 TL

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Gözler Açıklanacak Oranda

    Milyonlarca vatandaş, maaşlarına yansıyacak oranları öğrenmek için heyecanla bekliyor.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Açıklanacak Aralık enflasyonu, yalnızca ekonomik değil, sosyal yardımlardan faydalananlar için de önemli bir rehber olacak.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

    Oranların açıklanmasının ardından refah payı eklenip eklenmeyeceği ise hükümetin vereceği karara bağlı.

    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması

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