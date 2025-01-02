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Aralık enflasyon oranı açıklandı mı? 2025 Ocak zammı için 6 aylık enflasyon oranı ne olacak?

Yeni yılın ilk günlerinde milyonların gözü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerinde. 2024’ün son 6 ayına ilişkin enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte emekli ve memur maaş artışları da belirginleşecek. Kira artış oranından temel tüketim mallarının fiyatlarına kadar birçok alanda etkili olan TEFE-TÜFE rakamları ekonomik planlamalar için kritik bir veri sunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 06:15 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 07:15
Aralık enflasyon oranı açıklandı mı? 2025 Ocak zammı için 6 aylık enflasyon oranı ne olacak?

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    Türkiye'de milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri 2024 yılının son ayındaki ekonomik durumu gözler önüne sererken emekli ve memurlar için yapılacak zam oranlarını da netleştirecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ARALIK 2024 ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    AA Finans tarafından düzenlenen ve 19 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, aralık ayında enflasyonun ortalama yüzde 1,61 artması öngörülüyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 arasında değişiyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, kasım ayında yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e düşmesi bekleniyor.

    Öte yandan, Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,72 olarak ifade edildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

    Uzmanlara göre, temmuz-aralık dönemi için altı aylık enflasyon oranının yüzde 16 ila 17 arasında olması bekleniyor. Bu durum, emekli maaşlarına yapılacak artışta önemli bir rol oynayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla toplamda yüzde 12,23 oranında maaş artışı görecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in değerlendirmelerine göre, 2024 yıl sonu enflasyon oranının yüzde 45 ila 46 arasında olması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16-17 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin TÜFE farkı ise yüzde 5,88 olarak hesaplanıyor. Bu fark, toplu sözleşme zammıyla birleştirildiğinde toplam artış yüzde 12,23 olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Aralık ayı itibarıyla 2025 sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,32 olarak açıklandı. Bu rakam, önümüzdeki yıl için ekonomik beklentiler ve planlamaların temelini oluşturacak.

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