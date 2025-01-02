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49 bin 676 Togg yollarda! Satışlar yüzde 53.6 arttı

Türkiye'nin yerli elektrikli aracı T10X, 2023'te 19 bin 583 adet satışa ulaşırken, 2024'ün sonunda toplamda 30 bin 93 adetlik satış rakamına erişti. Aralık ayında ise 5 bin 732 T10X satıldı. Togg, her yıl daha fazla kullanıcıya ulaşarak popülerliğini artırmaya devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
49 bin 676 Togg yollarda! Satışlar yüzde 53.6 arttı

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    Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X, her yıl daha fazla kullanıcıyla buluşmaya devam ediyor. 2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024 yılında 5 bin 732'si Aralık ayında olmak üzere yıl sonunda toplamda 30 bin 93 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu.

    Böylelikle 2024 yılı boyunca Türkiye'nin her bölgesinden büyük ilgi gören T10X'in trafikteki toplam sayısı, bir önceki yıla yüzde 53.6 artışla 49 bin 676 oldu. Şarj sağlayıcısı Trugo'nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve bin 684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363'e ulaştı.

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