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SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 1 Ocak 2025 sigara fiyatları ne kadar oldu?

1 Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatları da zamlandı. Tutarlar en düşük 66 TL civarına, en yüksek ise 82 TL'ye kadar çıktı. Fiyat artışı tütün ürünlerine yapılan vergi zammı ve döviz kuru etkisiyle şekillendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 13:58
SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 1 Ocak 2025 sigara fiyatları ne kadar oldu?

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    1 Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatlarına gelen zam oranı ve yeni fiyatlar merak ediliyor. Tutarlar en düşük 66 TL civarına, en yüksek ise 82 TL'ye kadar çıktı. Fiyat artışı tütün ürünlerine yapılan vergi zammı ve döviz kuru etkisiyle şekillendi. İşte habere ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    1 Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatlarına zam yapıldı. Fiyatlar, 66 TL ile 82 TL arasında değişiklik gösteriyor. Artış, tütün ürünlerine yapılan vergi düzenlemeleri ve döviz kuru etkisiyle güncel rakamlara ulaştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1 Ocak 2025 sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Tutarlar en düşük 66 TL civarına, en yüksek ise 82 TL'ye kadar çıktı. Fiyat artışı tütün ürünlerine yapılan vergi zammı ve döviz kuru etkisiyle şekillendi. Sigara kullanımı kalp hastalıkları, kanser, solunum problemleri ve birçok kronik hastalığa yol açabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SON DERECE TEHLİKELİ

    Ayrıca sigara içmek, çevrenizdekiler için de sağlık riski oluşturur. Sigaranın zararları sadece bireylerin fiziksel sağlığını değil yaşam kalitesini de olumsuz etkiler. Bu nedenle sigarayı bırakmak sağlığınız için en doğru adım olacaktır.

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