SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 1 Ocak 2025 sigara fiyatları ne kadar oldu?

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1 Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatlarına gelen zam oranı ve yeni fiyatlar merak ediliyor. Tutarlar en düşük 66 TL civarına, en yüksek ise 82 TL'ye kadar çıktı. Fiyat artışı tütün ürünlerine yapılan vergi zammı ve döviz kuru etkisiyle şekillendi. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 1 Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatlarına zam yapıldı. Fiyatlar, 66 TL ile 82 TL arasında değişiklik gösteriyor. Artış, tütün ürünlerine yapılan vergi düzenlemeleri ve döviz kuru etkisiyle güncel rakamlara ulaştı.