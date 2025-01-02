Aralık enflasyon oranı açıklandı mı? 2025 Ocak zammı için 6 aylık enflasyon oranı ne olacak?

Türkiye'de milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri 2024 yılının son ayındaki ekonomik durumu gözler önüne sererken emekli ve memurlar için yapılacak zam oranlarını da netleştirecek.

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ARALIK 2024 ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans tarafından düzenlenen ve 19 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, aralık ayında enflasyonun ortalama yüzde 1,61 artması öngörülüyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 arasında değişiyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, kasım ayında yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e düşmesi bekleniyor.

Öte yandan, Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,72 olarak ifade edildi.