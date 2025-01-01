2025 yılı vergi tarifeleri belli oldu

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu:

2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin, ikinci dilimi 230 bin liradan 330 bin, üçüncü dilimi 580 bin liradan 800 bin, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4.3 milyon liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin lira olan üçüncü dilim 1.2 milyon lira olarak uygulanacak.

Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

Günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Kira gelirlerindeki istisna tutarı 47 bin liraya çıktı.

Engelli vatandaşlara uygulanan aylık vergi indirimi tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı. Engellilik derecesine göre, aylık bin 700, 4 bin ve 6 bin 900 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 liraya çıkarıldı. 2024'te 1 milyon 591 bin lira olan ÖTV istisnası tutarı, 2 milyon 290 bin liraya yükseltildi.

MTV yüzde 43.93 artırıldı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449 lira, B sınıfı sürücü belgesi için 5 bin 678 lira olarak uygulanacak.

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