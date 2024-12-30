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SMMM Mustafa Köksoya: “Şirketler 2025’te ayağını yorganına göre uzatmalı”

İş dünyası, büyük bir dönüşüm ve uyum sürecinin yaşanması beklenen 2025 için kolları sıvadı. Yeni yılda şirket ekonomisinde mihenk taşının istikrar olduğunu belirten SMMM Mustafa Köksoya, 2025’te alınması gereken önlemleri paylaştı.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:46 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:46
SMMM Mustafa Köksoya: Şirketler 2025’te ayağını yorganına göre uzatmalı

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    2025, iş dünyası için çetin bir sınavı beraberinde getiriyor. McKinsey'in yılın son ayında gerçekleştirdiği araştırmada, son 3 yılda yaşanan jeopolitik istikrarsızlığa dair endişelerini dile getiren iş liderleri, ticaret politikalarının önümüzdeki 6 ay boyunca ekonomik büyümeye doğrudan etki edeceğini düşündüğünü kaydediyor. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) Mustafa Köksoya ise şirketlerin 2025'te uygulaması gereken önlemleri paylaşırken, iş dünyasının eğilimlerine de ışık tutuyor.

    "2025'e daha karmaşık ekonomik denklemler hakim olabilir"

    McKinsey'in anketine göre küresel ticaret politikalarındaki veya ilişkilerindeki değişikliklerin ekonomi için en büyük risklerden biri olduğunu düşünenlerin oranı geçen aya kıyasla iki kat artarak %50'ye ulaştığı görülüyor. 2025'teki diğer olası risklerin devamını ise enflasyon, siyasi liderlikteki geçişler oluşturuyor. İş liderleri gelecek yıl küresel çapta işsizlik ve faiz oranlarının artacağını öngörerek kendi ticari politikalarını oluşturmaya odaklanıyor. Bu süreçte ekonomik değişimleri yakından takip etmenin önemine değinen SMMM Mustafa Köksoya, profesyoneller için şu açıklamada bulundu:

    "2024, küresel ve yerel ekonomilerdeki derin dönüşümlerin ve zorlukların yoğun bir şekilde hissedildiği bir yıl olarak tarihe geçti. Şimdi, ekonomilerin yeniden şekillendiği, fırsatlar ve riskler arasında kritik kararlar almanın gerektiği bir zaman dilimi geride kalıyor. Ancak, iş dünyasını 2025'te de benzer bir tablo bekliyor. 2025'in daha karmaşık ekonomik denklemler ve daha derin yapısal değişiklikler getireceği öngörülüyor."

    "Şirketler, ayaklarını yorganlarına göre uzatmalı"

    İş liderlerinin 2025'in dinamik zeminine hazırlıklı olmak için çevik bir yapı oluşturmaları gerektiğine dikkat çeken Universal & Partners Genel Müdürü SMMM Mustafa Köksoya, "Şirketler için ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gereken bir dönem yaklaşıyor. Bu dönemde, hem yerel hem de küreseldeki gelişmeleri takip ederken, finansal danışmanlar ile dirsek temasında olarak daha sağlam bir stratejik yol haritası oluşturabilirler. Yatırım planlarını erteleyebilir, tedarik süreçlerini gözden geçirebilir ve işletmelerindeki atıl kapasiteyi kullanma ve verimliliği artırma yönünde adımlar atabilirler" ifadelerini kullandı.

    "Bini aşkın şirkete hizmet veriyoruz"

    Türkiye'deki 4 ofisleriyle bini aşkın şirkete hizmet verdiklerini aktaran SMMM Mustafa Köksoya, "Universal & Partners olarak, yerli ve yabancı birçok şirkete mali ve finansal danışmanlık veriyoruz. Bunun yanı sıra değişen vergi mevzuatlarına uyum sağlamalarına eşlik ederek, olası hataların önüne geçmeye gayret ediyoruz. Suistimal ve hile denetimleri ile şirketlerin etkin bir yönetim sergilemelerine olanak sağlıyoruz. Vergi ve muhasebe uygunluk denetimlerini gerçekleştirerek bilmedikleri bir alanda özgüven tesis ediyor, kendi uzmanlık alanlarına yönelmeleri için fırsat yaratıyoruz" diyerek değerlendirmelerini şu şekilde sonlandırdı:

    "Mesleki ve entelektüel birikime sahip uzmanların bir araya geldiği ekibimizle, geleceğin fırsatlarına ve değişime yeni fikirlerin gücüyle öncülük ediyoruz. Müşterilerimizin potansiyelini ve beklentilerini doğru okuyarak bunlara özel stratejiler geliştiriyoruz. İstikrarın en önemli etken olacağı 2025 için de şirketlerin geleceğine birlikte yatırım yapacağız. Güçlü bir vizyon ile birleşen liderlik kültürümüzle sürdürülebilir başarıyı inşa edeceğiz."

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