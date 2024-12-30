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Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete'de! Kim ne kadar ödeyecek?

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki söz konusu artışla hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Elektrikli araçlarda rakamlar nasıl? İşte yeni hesaplamalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:26 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:36
Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?

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    2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu.

    Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:

    0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

    Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

    1-3 yaş: 4 bin 835 lira
    4-6 yaş: 3 bin 372 lira

    MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:

    1-3 yaş: 5 bin 313 lira
    4-6 yaş: 3 bin 707 lira

    Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

    1-3 yaş: 5 bin 803 lira
    4-6 yaş: 4 bin 42 lira

    Trafik (Takvim.com.tr)Trafik (Takvim.com.tr)

    1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

    Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

    1-3 yaş: 8 bin 421 lira
    4-6 yaş: 6 bin 314 lira

    MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:

    1-3 yaş: 9 bin 267 lira
    4-6 yaş: 7 bin 10 lira

    Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

    1-3 yaş: 10 bin 112 lira
    4-6 yaş: 7 bin 577 lira

    1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:

    1-3 yaş: 16 bin 330 lira

    MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    ELEKTRİKLİ ARAÇLAR MTV 2025 ÜCRETLERİ

    2024 model - 241 kW ve üstü
    Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL
    Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

    2024 model - 211 kW-241 kW
    Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- 32.299 TL
    Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL

    Trafik (Takvim.com.tr)Trafik (Takvim.com.tr)

    2024 model - 181 kW-210 kW
    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- 20.543 TL
    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL

    2024 model - 151 kW-180 kW
    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar - 13.487 TL
    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL

    MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    2024 model - 121 kW-150 kW
    Taşıt değeri 565 bin TL'ye kadar- 9.673 TL
    Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL

    2024 model - 106 kW-120 kW
    Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 6.448 TL
    Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL

    2024 model - 86 kW-105 kW
    Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 4.091 TL
    Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL

    2024 model - 71 kW-85 kW
    Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL

    TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

    MTV 1. VE 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

    Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde yapılırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak.

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