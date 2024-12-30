Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu.
Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:
0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş: 4 bin 835 lira
4-6 yaş: 3 bin 372 lira
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:
1-3 yaş: 5 bin 313 lira
4-6 yaş: 3 bin 707 lira
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
1-3 yaş: 5 bin 803 lira
4-6 yaş: 4 bin 42 lira
1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş: 8 bin 421 lira
4-6 yaş: 6 bin 314 lira
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:
1-3 yaş: 9 bin 267 lira
4-6 yaş: 7 bin 10 lira
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
1-3 yaş: 10 bin 112 lira
4-6 yaş: 7 bin 577 lira
1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:
1-3 yaş: 16 bin 330 lira