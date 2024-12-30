Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?

1-3 yaş: 10 bin 112 lira 4-6 yaş: 7 bin 577 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

1-3 yaş: 9 bin 267 lira 4-6 yaş: 7 bin 10 lira

Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:

1-3 yaş: 8 bin 421 lira 4-6 yaş: 6 bin 314 lira

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

1-3 yaş: 5 bin 803 lira 4-6 yaş: 4 bin 42 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

1-3 yaş: 5 bin 313 lira 4-6 yaş: 3 bin 707 lira

Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:

1-3 yaş: 4 bin 835 lira 4-6 yaş: 3 bin 372 lira

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Resmi Gazete 'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi 'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu.

MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR MTV 2025 ÜCRETLERİ

2024 model - 241 kW ve üstü

Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

2024 model - 211 kW-241 kW

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- 32.299 TL

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL