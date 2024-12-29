Yılbaşı dolandırıcılarına dikkat: Rezervasyon yaparken mağdur olmayın!

Yılbaşı eğlence ve turizm sektörünü hareketlendirirken, yaşanan bu hareketlilik dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Yılbaşı gecesini otelde, bungalovda veya restoranlarda geçirmek isteyen vatandaşlar sahte ilanlar ile tuzağa düşürülürken, dolandırıcılar rezervasyon yapacakları yalanıyla depozito adı altında yüksek bir meblağı vatandaştan aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Dolandırıcılar daha çok popüler restoran ve otellerin internet sitelerini taklit ederek vatandaşları kandırıyor. Bu duyurdular da genel olarak sosyal medya üzerinden yapılıyor.