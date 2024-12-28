Yeni düzenleme yürürlüğe girdi! ÖTV’siz araçta sistem değişti

Engellilerin ÖTV'siz araç alımına yeni düzenleme getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Meclis'te 26 Aralık'ta kabul edilen düzenleme ile yerlilik oranı yüzde 20 olarak öngörülürken, Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.

Buna göre Togg T10X, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Cross Wagon, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunanlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması olmadığı gibi belirleyeceği kişiler de ÖTV'siz alınan aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.