Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor (AA)



EMEKLİNİN FATURA YÜKÜ AZALDI

Enerji faturalarının ücretler üzerindeki yükünü paylaşan Bakan Bayraktar, "2002'de asgari ücretli maaşın yüzde 20'sini elektrik faturasına ödüyor. Yüzde 25'iyle doğal gaz faturasını ödüyor. Yani yüzde 45 alır almaz 2 tane faturaya gidiyor. 2023'te bu oranlar elektrikte 2.4'e, gazda 5.6'ya, yani toplam yüzde 8'e düştü" dedi. Bayraktar, emeklilerin de 2002 yılında aylıklarının yüzde 35'iyle enerji faturası öderken, 2024'te en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira baz alındığında bunun yüzde 11'e düştüğünü söyledi.

Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor (AA)



DEPOLORAMIZ DOLU

Kış aylarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı ifade eden Enerji Bakanı Bayraktar, "Depolarımız yüzde 90'ların üzerinde dolu şu anda. Yani kışın inşallah herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Yani İran her zamanki bilinmezliğini koruyor. Şu anda kontratın sadece yarısını alabiliyoruz. Kontrattaki teslimatın yarısı geliyor ama buna rağmen hem LNG altyapımızda hem depolarımızda bu kış için bir risk görmüyoruz" şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)



SURİYE'YE GİDİYORUZ

Bakan Alparslan Bayraktar, yakında bir heyetin Suriye'ye gideceğini, kendisinin de bu heyete başkanlık edebileceğini söyledi. Bölgedeki enerji altyapısıyla ilgilendiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Biz Suriye'ye, halihazırda kuzeye elektrik tedariki yapıyoruz. Kuzeye akaryakıt, LPG yani tüp gaz dediğimiz LNG'yi o bölgelere, veriyoruz. Diğer bölgelerde de neler yapabiliriz hazırlıklarımız var. Petrol doğal gaz ve elektrik ile ilgili çalışmalar yapacağız" dedi.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem ile görüştü (Takvim.com.tr)



AKKUYU DEVREYE GİRECEK

Akkuyu nükleer santralinin de devreye gireceğini belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: "Akkuyu ilk reaktörden elektrik üretmeye başladığında 1200 megavatla Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 2.5'ini karşılayacak. Dört reaktör devreye girdiğinde de yüzde 10 olacak. Biz yılda 7-7.5 milyar metreküp gazı artık ithal etmemiş olacağız. Bu da bugünkü paralarla neredeyse 3 milyar dolar demek."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)



FIRSATÇIYA TEPKİ

Bakan Bayraktar, "Enerji fiyatına yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahve de yüzde 10 artıyor. Bunun içerisinde elektrik yüzde 2-3 neyse onu yap. Her yerde fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN