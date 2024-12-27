Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor

Enerji faturalarına pandemi ile başlayan Hazine desteği, yeni bir tarife sistemi ile değişecek. Hükümet elektrik ve doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını karşılarken, şimdi kullanıma göre bir sistemi devreye alacak.
Enerji faturalarına pandemi ile başlayan Hazine desteği, yeni bir tarife sistemi ile değişecek. Hükümet elektrik ve doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını karşılarken, şimdi kullanıma göre bir sistemi devreye alacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, desteklerin 2025'te de devam edeceğini belirterek, "Destek gruplarını tüketime göre ayıracağız. Son yapılan düzenlemeyle 5 bin kilovatsaat yıllık tüketimi aşan tüketicileri maliyet esaslı bir modele geçirmeyi hedefliyoruz. Elektrik tarafı için bunu söyleyeyim. Doğal gazda da il bazlı, kademelendirme söz konusu olacak. 417 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 60 destek devam edecek. Bu tüketimi aşanlar destekten yararlanmayacak ve maliyetini ödeyecek. Toplam abonelerin yüzde 3'ünü etkileyecek. Yüzde 97'si yine destekten yararlanacak" dedi.
431 MİLYAR TL DEVLETTEN
Tarifelerdeki desteklerin dışında 4.1 milyon hanenin enerji faturalarının tamamının karşılandığını belirten Bakan Bayraktar, "Kişi başı gelir kriterine göre dar gelirli vatandaşlara 75 kilovatsaate kadar elektrik bedava veriliyor" dedi.
Vatandaşlara yapılan destek miktarlarını da paylaşan Bakan Bayraktar, "2024 yılında elektrikte 175 milyar lira; doğal gazda 256 milyar lira olmak üzere toplamda 431 milyar liralık destek yapıldı" diye konuştu.
EMEKLİNİN FATURA YÜKÜ AZALDI
Enerji faturalarının ücretler üzerindeki yükünü paylaşan Bakan Bayraktar, "2002'de asgari ücretli maaşın yüzde 20'sini elektrik faturasına ödüyor. Yüzde 25'iyle doğal gaz faturasını ödüyor. Yani yüzde 45 alır almaz 2 tane faturaya gidiyor. 2023'te bu oranlar elektrikte 2.4'e, gazda 5.6'ya, yani toplam yüzde 8'e düştü" dedi.
Bayraktar, emeklilerin de 2002 yılında aylıklarının yüzde 35'iyle enerji faturası öderken, 2024'te en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira baz alındığında bunun yüzde 11'e düştüğünü söyledi.
DEPOLORAMIZ DOLU
Kış aylarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı ifade eden Enerji Bakanı Bayraktar, "Depolarımız yüzde 90'ların üzerinde dolu şu anda. Yani kışın inşallah herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Yani İran her zamanki bilinmezliğini koruyor. Şu anda kontratın sadece yarısını alabiliyoruz. Kontrattaki teslimatın yarısı geliyor ama buna rağmen hem LNG altyapımızda hem depolarımızda bu kış için bir risk görmüyoruz" şeklinde konuştu.
SURİYE'YE GİDİYORUZ
Bakan Alparslan Bayraktar, yakında bir heyetin Suriye'ye gideceğini, kendisinin de bu heyete başkanlık edebileceğini söyledi.
Bölgedeki enerji altyapısıyla ilgilendiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Biz Suriye'ye, halihazırda kuzeye elektrik tedariki yapıyoruz. Kuzeye akaryakıt, LPG yani tüp gaz dediğimiz LNG'yi o bölgelere, veriyoruz. Diğer bölgelerde de neler yapabiliriz hazırlıklarımız var. Petrol doğal gaz ve elektrik ile ilgili çalışmalar yapacağız" dedi.
AKKUYU DEVREYE GİRECEK
Akkuyu nükleer santralinin de devreye gireceğini belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Akkuyu ilk reaktörden elektrik üretmeye başladığında 1200 megavatla Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 2.5'ini karşılayacak. Dört reaktör devreye girdiğinde de yüzde 10 olacak. Biz yılda 7-7.5 milyar metreküp gazı artık ithal etmemiş olacağız. Bu da bugünkü paralarla neredeyse 3 milyar dolar demek."
FIRSATÇIYA TEPKİ
Bakan Bayraktar, "Enerji fiyatına yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahve de yüzde 10 artıyor. Bunun içerisinde elektrik yüzde 2-3 neyse onu yap. Her yerde fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var" dedi.