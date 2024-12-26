BEKLENTİLER NE YÖNDE? Ekonomistler yılın son toplantısında faiz indirimi beklentisinin güçlendiğini ifade ederken, 14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngördü.

Merkez Bankası. (AA)

Yurt dışında ise Morgan Stanley,toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı.

Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi.

Merkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50.

2024 YILI FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası'nın 2024 yılı boyunca aldığı faiz kararları, piyasalarda enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda büyük bir öneme sahip oldu.