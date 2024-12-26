Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık 2024 toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor. Yılın son düzlüğüne girilirken faiz kararı üzerindeki beklentiler, ekonomi çevrelerinde ve piyasalarda hareketlilik yarattı.
(Takvim Foto Arşiv)
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasıyla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu. Banka, Aralık 2024'te TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,5 seviyesine çekmesini bekliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
2025'te İndirimler Devam Edecek
JPMorgan'ın analizine göre, TCMB'nin bu ayki toplantıda ölçülü bir faiz indirimi yapması yüksek bir olasılık. Banka, 2025'in ilk çeyreğinde üç ayrı toplantıda 150 baz puanlık indirimlerin gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu süreçte, nisan ayından itibaren her toplantıda 200 baz puanlık indirime gidileceği tahmin ediliyor.