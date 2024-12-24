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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Turkuvaz'daki Para Sohbetleri'nde önemli açıklamalar

4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zirve kapsamındaki Para Sohbetleri programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Emtia fiyatlarında herhangi bir artış görülmediğini belirten Şimşek, "Dünyada enflasyon düşüyor, küresel finansal koşullar daha destekleyici hale geliyor." dedi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:57 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 18:10
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Turkuvaz’daki Para Sohbetleri’nde önemli açıklamalar

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    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zirve kapsamındaki Para Sohbetleri programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

    Dünyada enflasyon düşüyor, küresel finansal koşullar daha destekleyici hale geliyor. Bu durum Türkiye açısından olumlu 2025 yılından bahsediyorum.

    Bakan Şimşek küresel yapısal sorunları madde madde sıraladı (Ekran görüntüsü)Bakan Şimşek küresel yapısal sorunları madde madde sıraladı (Ekran görüntüsü)

    Emtia fiyatlarında herhangi bir artış görülmüyor.

    Küresel ticarette toparlanma bekleniyor.

    Jeopolotik gerginlikler finansal strese yol açmıyor.

    Türkiye düşük borçluluğu (Ekran görüntüsü)Türkiye düşük borçluluğu (Ekran görüntüsü)

    Kadınlar arasında iş gücüne katılım düşük. OECD ortalamasına çıkmak için bu konuda reformlar yapacağız. Türkiye'nin o konudaki avantajları devam ediyor.

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