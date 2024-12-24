2025 yılı itibarıyla asgari ücret maaş zammı ile beraber bazı kalemlerde de artış bekleniyor. Peki SED yeni yılda (Ocak 2025) ne kadar olacak? Sed ödemelerine zam var mı, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 SED ödemelerine ilişkin detaylar...
2025 yılı itibarıyla asgari ücret maaş zammı ile beraber bazı kalemlerde de artış bekleniyor. Peki SED yeni yılda (Ocak 2025) ne kadar olacak? Sed ödemelerine zam var mı, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 SED ödemelerine ilişkin detaylar...
2025 Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?
Asgari ücret zam oranı Ocak ayı itibarıyla netleşmiş olacak. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca vatandaşın aylıklarında yapılacak artış da belirlenecek. Bu bağlamda yapılan artışla SED yardımı zammının da eş zamanlı netleşmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
2025 SED yardımı zamlı ne kadar, kaç TL olacak?
2025 yılı itibarıyla asgari maaş zammı ile beraber bazı kalemlerde de artış bekleniyor. Bu nokatada "SED yeni yılda (Ocak 2025) ne kadar olacak?" sorusu araştırılıyor. 2025 SED yardımına ilişkin detaylar henüz belli olmadı. Ocak ayı itibarıyla hesaplara yatacak rakam netleşmiş olacak. Detaylara haberimizde yer vereceğiz.