2025 EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLDU? | Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığına ZAM GELDİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla yeniden zamlanacak. 2024 yılında 9 bin 77 TL olarak belirlenen bu maaş ocak ayında yapılacak zammın ardından yükselecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla yeniden zamlanacak. 2024 yılında 9 bin 77 TL olarak belirlenen bu maaş ocak ayında yapılacak zammın ardından yükselecek.
2025'te Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak?
2024 yılı itibarıyla evde bakım maaşı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseldi. Ancak, 2025 yılı için kesin rakamlar henüz açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
Evde bakım maaşı, engelli bireylerin bakımına yardımcı olan kişilere ödenen önemli bir destek maaşıdır. Bu maaş, e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabilmektedir.
Evde Bakım Maaşı Sorgulama Yöntemleri
Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler için birkaç farklı sorgulama seçeneği bulunmaktadır:
e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Vatandaşlar, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasını kullanarak şifre ve T.C. kimlik numaralarıyla evde bakım maaşlarını sorgulayabilirler. Bu yöntem, en hızlı ve güvenilir sorgulama seçeneğidir.
SMS ile Sorgulama: Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaş ödemeleri yapılanlar, cep telefonlarından BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek bakiye sorgulaması yapabilirler. Ancak, bu işlem için operatör tarafından bir SMS ücreti alınacaktır.