2025 EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLDU? | Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığına ZAM GELDİ Mİ?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla yeniden zamlanacak. 2024 yılında 9 bin 77 TL olarak belirlenen bu maaş ocak ayında yapılacak zammın ardından yükselecek.

(Takvim Foto Arşiv) 2025'te Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak? 2024 yılı itibarıyla evde bakım maaşı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseldi. Ancak, 2025 yılı için kesin rakamlar henüz açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır. Evde bakım maaşı, engelli bireylerin bakımına yardımcı olan kişilere ödenen önemli bir destek maaşıdır. Bu maaş, e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabilmektedir.