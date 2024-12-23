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LCW Başkanı Vahap Küçük: AVM yatırımları perakende sektörünü güçlendiriyor

Globaldeki 15’inci yılını kutlayan LCW’nin Başkanı Vahap Küçük, AVM yatırımlarının perakende sektörünü desteklediğini, markalaşmayı sağladığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
LCW Başkanı Vahap Küçük: AVM yatırımları perakende sektörünü güçlendiriyor

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    1988 yılında Zeytinburnu'nda küçük bir atölyede başlayan yolculuğunda bugün 5 kıtada 61 ülkede bin 300 mağazaya ulaşan LC Waikiki, global yolculuğunun 15'inci yılını kutluyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki mağaza açılışı dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Türkiye'de cadde mağazası bulmanın zor olduğunu belirterek, "AVM yatırımları hem mağazacılık anlamında hem de krizden korunması bakımından perakende sektörüne büyük destek oldu. Aynı zamanda markalaşmaya katkı sağladı. Biz de AVM'ler sayesinde mağaza sayımızı artırdık" dedi.

    1 MİLYON KİŞİYE İŞ
    Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Küçük, "55 bin kişiyi direkt istihdam ediyoruz. Dolaylı olarak iş imkanı sağladığımız kişi sayısı 1 milyonu buluyor. Kadın çalışan oranımız yüzde 63'ü buldu" diye konuştu. Bu yıl yüzde 55 büyüme kaydederek 207 milyar TL ciro elde ettiklerini belirten Küçük, markalı ihracat rakamını 1.2 milyar dolara yükselttiklerini, 23 ülkede pazar lideri olduklarını ifade etti. Vahap Küçük, yurt dışındaki başarılarını, uyguladıkları yatırım stratejisine bağlayarak, bunları şöyle sıraladı:

    BAŞARIYI GETİREN STRATEJİ
    - Gelişmiş bölgeler yerine bakir alanları seçtik. Nişantaşı yerine önce Ümraniye ile işe başladık.
    - Bu anlayışı yurt dışında da uyguladık. Öncelikle Londra, Paris yerine Kazakistan, Tunus, Mısır gibi bölgeleri tercih ettik. Şimdi Londra, Paris, Berlin gibi şehirlere gideceğiz.
    - Yurt dışına açılmadan önce Türkiye'de deneyim kazanmak gerekiyor.
    - Herkesin ulaşabileceği fiyat anlayışını benimsedik. Böylece aile bütçelerini destekledik. Fiyat artışlarını enflasyonun altında tuttuk.
    - Doğru zamanda doğru lokasyonda olmak çok önemli. Bunu başardık. Ve iyi bir ekip kurduk.
    - Sadece ürün değil, kültürümüzü de ihraç edip gittiğimiz ülkelerde bayrağımızı dalgalandırıyoruz.

    ÖĞRENCİLERE 93 MİLYON LİRA
    LC Waikiki, 2024 yılında net kârlarının yüzde 15'ini sosyal yardımlara ayırdı. 14 bin 720 öğrenciye 93 milyon lira eğitim desteği sunan LC Waikiki, 2.4 milyar liralık 21 milyon ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca yardım kuruluşlarına 73 milyon lira nakdi yardım yapılıyor. Deprem bölgesinde de LCW destekleriyle öne çıktı.

    RAKAMLARLA
    2024 cirosu: 207 milyar TL
    İhracat geliri: 1.2 milyar dolar
    2024 yılı büyüme oranı: % 55
    Mağaza büyüklüğü: 2 milyon 105 bin metrekare
    Haftalık müşteri sayısı: 17 milyon
    Yıllık ürün sayısı: 600 milyon adet
    2025 ciro hedefi: 290 milyar TL
    Kadın çalışan oranı: % 63
    Kadın yönetici oranı: % 47

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