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HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | Armada Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz için hazırlanan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş., yatırımcılara büyük bir fırsat sunuyor. Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplayacak olan şirket, toplamda 54 milyon 996 bin lot hisse dağıtımı gerçekleştirecek. Halka arz detayları ve tarihleriyle ilgili merak edilen soruların yanıtları da yatırımcılarla paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 07:40 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 07:40
HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | Armada Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

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    Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.'nin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak yatırımcılara sunulmaya hazırlanıyor. Halka arz, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım esasına göre gerçekleştirilecek. Armada Gıda, yatırımcılara toplam 54 milyon 996 bin lot hisse sunacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Halka Arz Takvimi ve Tarihler

    Armada Gıda'nın halka arzı 25-27 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Şirket, halka arz süreci boyunca talep toplamak için 09:00 - 17:00 saatleri arasında yatırımcıları kabul edecek. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olarak belirlenmiş durumda.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Armada Gıda Hisse Fiyatı ve BİST Kodu

    Armada Gıda hisselerinin satış fiyatı 40 TL olarak belirlenirken, şirket Borsa İstanbul'da "ARMGD" kodu ile işlem görecek. Bu halka arz, yatırımcılara şirkete yatırım yapma fırsatı sunarken, hisse senedi BİST'te işlem görmeye başlayacak.

    Hangi Bankalarla Katılım Sağlanabilir?

    Halka arzın katılım yapılabilmesi için bazı bankalar üzerinden başvurular alınacak. Yatırımcılar, ilgili bankalar aracılığıyla Armada Gıda halka arzına katılabilecek. Detaylı banka listesi ve başvuru süreçleri, yatırımcılara duyurulacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Lot Dağıtımı ve Yatırım Miktarı

    Armada Gıda halka arzında dağıtılacak toplam lot sayısı 54 milyon 996 bin olarak belirlenmiş olup, yatırımcılara farklı katılım seviyelerine göre belirli bir miktar lot verilecek. Aşağıda bazı olası katılım miktarları ve lot dağıtımları yer almaktadır:

    300 Bin TL Katılım: Yaklaşık 92 lot (3680 TL)

    700 Bin TL Katılım: Yaklaşık 40 lot (1600 TL)

    1.1 Milyon TL Katılım: Yaklaşık 25 lot (1000 TL)

    1.5 Milyon TL Katılım: Yaklaşık 19 lot (760 TL)

    2.3 Milyon TL Katılım: Yaklaşık 12 lot (480 TL)

    2.7 Milyon TL Katılım: Yaklaşık 11 lot (440 TL)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Katılım Endeksi ve Halka Arz Durumu

    Armada Gıda'nın halka arzına katılım, belirli bir endeksle ölçülmediği duyuruldu. Bu, şirketin hisse senetlerinin katılım endeksine uygun olmadığı anlamına geliyor. Yatırımcılar, eşit dağıtım esasına dayalı olarak başvurularını yapabilecekler.

    Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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