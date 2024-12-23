E-ticarette yeni dönem! Tevkifat oranı yüzde 1 olacak

E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yüzde 1 tevkifat yapılmaya başlanacak.

Böylece stopaj yoluyla yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecek. Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına e-ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.