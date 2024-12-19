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Tarkan Zengin'den Çarpıcı Açıklamalar
Daha önceki toplantılara katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber'de yaptığı değerlendirmede dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın bu toplantıya bizzat katılmasının önemine vurgu yapan Zengin, şu ifadeleri kullandı:
"Normalde bakanlarımız yalnızca toplantı başlarında ve sonuç açıklamalarında masada bulunurdu. Ancak Sayın Bakan bu kez müzakerelerin ortasında yer alma tercihini kullandı. Bu da bize, bugün masada rakamların konuşulacağına işaret ediyor. İşçi tarafı taleplerini açıklayacak, işverenler de kabul edebilecekleri seviyeyi netleştirecek."
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Enflasyon Tartışması: Hedeflenen mi Gerçekleşen mi?
Asgari ücret belirleme sürecinde enflasyonun hangi kriterlere göre dikkate alınacağı bir diğer önemli tartışma konusu. Zengin, kamuoyunda sıklıkla dile getirilen bu soruya ilişkin şunları söyledi:
"Hedeflenen enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyon mu baz alınacak? Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı, hedeflenen enflasyonun üzerinde bir artış yapılabileceğine dair sinyaller verdi. Ancak son karar masada verilecek."
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Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?
Görüşmelerin son aşamasına yaklaşıldığı ve önümüzdeki hafta başında yeni asgari ücretin açıklanacağı öngörülüyor. Tarafların bugünkü toplantıda müzakerelere yön verecek rakamları masaya koyması, kararın hızlanmasına katkı sağlayabilir.
Olası Zam Oranları ve Senaryolar
Toplantıda rakamlar netleşmemiş olsa da, asgari ücret zammı konusunda kulislerde farklı senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Şu anki brüt asgari ücret, 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak belirlenmişken, net ücret ise 17 bin 2 TL 12 kuruş. Görüşülen olası zam oranları ve maaş senaryoları şu şekilde:
📌Yüzde 21 zam: 20.570 TL
📌Yüzde 25 zam: 21.252 TL
📌Yüzde 30 zam: 22.102 TL
📌Yüzde 33.3 zam: 22.672 TL
📌Yüzde 33.7 zam: 22.731 TL
📌Yüzde 34.1 zam: 22.799 TL
📌Yüzde 35 zam: 22.502 TL
📌Yüzde 40 zam: 23.802 TL
📌Yüzde 41.5 zam: 24.000 TL
📌Yüzde 45 zam: 24.652 TL
📌Yüzde 50 zam: 25.503 TL