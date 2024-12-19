"Normalde bakanlarımız yalnızca toplantı başlarında ve sonuç açıklamalarında masada bulunurdu. Ancak Sayın Bakan bu kez müzakerelerin ortasında yer alma tercihini kullandı. Bu da bize, bugün masada rakamların konuşulacağına işaret ediyor. İşçi tarafı taleplerini açıklayacak, işverenler de kabul edebilecekleri seviyeyi netleştirecek."

Daha önceki toplantılara katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber'de yaptığı değerlendirmede dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın bu toplantıya bizzat katılmasının önemine vurgu yapan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

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Enflasyon Tartışması: Hedeflenen mi Gerçekleşen mi?

Asgari ücret belirleme sürecinde enflasyonun hangi kriterlere göre dikkate alınacağı bir diğer önemli tartışma konusu. Zengin, kamuoyunda sıklıkla dile getirilen bu soruya ilişkin şunları söyledi:

"Hedeflenen enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyon mu baz alınacak? Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı, hedeflenen enflasyonun üzerinde bir artış yapılabileceğine dair sinyaller verdi. Ancak son karar masada verilecek."