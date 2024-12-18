Servet "on"larda! Dünyanın en zengin aileleri

Dünyanın en zengin aileleri mercek altına alındı. Hazırlanan listede inşaattan teknolojiye, modadan sanayiye kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren aileler yer aldı. Listenin ilk sırası da perakende devi Walmart'ın sahibi Walton Ailesi'nin oldu. İşte listeye göre dünyanın en zengin ilk 10 ailesi ve servetleri:

■ Walton Ailesi: 432.4 milyar dolar

■ Nahyan Ailesi: 323.9 milyar dolar

■ Al Thani Ailesi: 172.9 milyar dolar

■ Hermes Ailesi: 170.6 milyar dolar

■ Koch Ailesi: 148.5 milyar dolar

■ Suudi Ailesi: 140 milyar dolar

■ Mars Ailesi: 133.8 milyar dolar

■ Ambani Ailesi: 99.6 milyar dolar

■ Wertheimer Ailesi: 88 milyar dolar

■ Reuters Ailesi: 87.1 milyar dolar