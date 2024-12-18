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Servet "on"larda! Dünyanın en zengin aileleri

Dünyanın en zengin aileleri mercek altına alındı. Hazırlanan listede inşaattan teknolojiye, modadan sanayiye kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren aileler yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Servet onlarda! Dünyanın en zengin aileleri

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    Dünyanın en zengin aileleri mercek altına alındı. Hazırlanan listede inşaattan teknolojiye, modadan sanayiye kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren aileler yer aldı. Listenin ilk sırası da perakende devi Walmart'ın sahibi Walton Ailesi'nin oldu. İşte listeye göre dünyanın en zengin ilk 10 ailesi ve servetleri:

    Walton Ailesi: 432.4 milyar dolar

    Nahyan Ailesi: 323.9 milyar dolar

    Al Thani Ailesi: 172.9 milyar dolar

    Hermes Ailesi: 170.6 milyar dolar

    Koch Ailesi: 148.5 milyar dolar

    Suudi Ailesi: 140 milyar dolar

    Mars Ailesi: 133.8 milyar dolar

    Ambani Ailesi: 99.6 milyar dolar

    Wertheimer Ailesi: 88 milyar dolar

    Reuters Ailesi: 87.1 milyar dolar

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