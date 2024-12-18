İlk tercıh Türkiye! Ruslar’ın 2024’te en çok ziyaret ettiği yer oldu

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bu yıl yaklaşık 30 milyon Rus'un yurt dışı seyahati gerçekleştireceğini belirterek, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ülke olduğunu söyledi. Bu yıl yaklaşık 6.7 milyon Rus'un ziyaret etmesinin beklendiği Türkiye'nin zirvede bulunduğuna işaret eden Gorin, "Çok büyük rakamlardan bahsedebileceğimiz diğer yerler arasında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland bulunuyor" dedi. Gorin, Rus turistlerin Maldivler, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'a yönelik seyahatlere de ilgi gösterdiğini aktardı.

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