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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SONUÇLARI | 2025 asgari ücret açıklandı mı, bugün belli olacak mı? 4. toplantı ne zaman?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan için büyük önem taşıyan 2025 asgari ücret zammı belirleme süreci hızla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın liderliğinde yürütülen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için geri sayım sona erdi. Gözler şimdi yeni ücret artış oranlarına çevrildi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 06:12 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 06:23
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SONUÇLARI | 2025 asgari ücret açıklandı mı, bugün belli olacak mı? 4. toplantı ne zaman?

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    2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan görüşmelerin üçüncü toplantısı, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Dördüncü Toplantı Olacak mı?
    Bakan Vedat Işıkhan, üçüncü toplantının ardından sürecin durumuna göre dördüncü bir toplantı yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini belirtti. Ancak toplantıda işçi ve işveren taraflarından nihai tekliflerin alınmasının beklendiğini ifade etti. Bu kapsamda yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması planlanıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari Ücrette Kritik Kulis Bilgisi: 23-25 Bin TL Arasında mı Olacak?

    2025 yılı asgari ücret zammı için gözler 19 Aralık'ta yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda işçi ve işveren temsilcilerinin teklifleri masaya yatırılacak. Ancak kulislerde konuşulan rakamlar asgari ücret beklentisini yeni bir boyuta taşıdı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son günlerde yaptığı açıklamalar, asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL aralığında olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Özellikle ekonomik dengeler ve enflasyon hedefleri doğrultusunda zam oranının bu seviyede tutulacağına dair görüşler ön planda.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?
    Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin bulunduğu 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oy eşitliği halinde, başkanın bulunduğu tarafın görüşü karara dönüşüyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Olası Zam Oranlarına Göre Rakamlar
    Asgari ücretteki zam oranlarına göre beklenen net ve brüt rakamlar şu şekilde:

    Yüzde 20 zam: 20.402 TL
    Yüzde 25 zam: 21.252 TL
    Yüzde 30 zam: 22.102 TL
    Yüzde 35 zam: 22.952 TL
    Yüzde 40 zam: 23.802 TL

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