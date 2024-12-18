2025 apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası apartman görevlisi MAAŞ TABLOSU

Apartman görevlileri, site ve bina sakinlerine sundukları hizmetlerle yaşam kalitesini artıran önemli bir meslek grubudur. Ancak maaşları, genellikle asgari ücretle ilişkilendirilir ve zam oranları bu doğrultuda şekillenir. Bu nedenle 2025 yılı asgari ücret artışı, apartman görevlisi maaşlarının da belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.