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2025 asgari ücret ne kadar olacak? Gözler yarınki toplantıda verilecek rakamda | Asgari ücret zam senaryoları

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda. Yarın gerçekleşecek 3. toplantıda 2025 asgari ücret için rakam konuşulmaya başlanacak. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi senaryolar var? İşte asgari ücret zammı hesabı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:09 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:18
2025 asgari ücret ne kadar olacak? Gözler yarınki toplantıda verilecek rakamda | Asgari ücret zam senaryoları

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    Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 asgari ücreti için geri sayım başladı. Merakla beklenen asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (takvim.com.tr | Arşiv)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (takvim.com.tr | Arşiv)

    BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ!

    Bakan Işıkhan, asgari ücreti önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi planladıklarını belirterek, "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi.

    Gözler asgari ücrete çevrildi (takvim.com.tr | Arşiv)Gözler asgari ücrete çevrildi (takvim.com.tr | Arşiv)

    Daha önce iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 19 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilecek.

    GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE
    Tüm gözler, bu toplantıdan çıkacak rakama çevrildi.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 16 Aralık'ta toplandı ancak rakam çıkmadı (Takvim.com.tr Arşivi)Asgari Ücret Tespit Komisyonu 16 Aralık'ta toplandı ancak rakam çıkmadı (Takvim.com.tr Arşivi)

    BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE SEYREDECEK
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldı

    Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." değerlendirmelerinde bulundu.

    23-25 BİN ARASI MI OLACAK?

    Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.

    MASADA HANGİ SENARYOLAR VAR?
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ekonomik koşulları ve enflasyon beklentilerini dikkate alarak farklı senaryolar üzerinde duruyor.

    Gözler asgari ücrete çevrildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Gözler asgari ücrete çevrildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Peki hangi rakamlar masada asgari ücret ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ ORANLAR MASAYA GELECEK?
    Asgari ücrette pazarlıkların yüzde 25'lik oran üzerinden başlaması bekleniyor.
    Halen net 17 bin 2 lira olan asgari ücret eğer artış yüzde 25 olursa 21 bin 252 liraya ulaşacak.

    Brüt asgari ücret bu orana göre 25 bin 3 liraya çıkarken, işverene maliyeti 29 bin 378 lira seviyesinde gerçekleşecek.

    (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)(Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Yüzde 30'luk bir artış halinde de asgari ücretin neti 22 bin 102, brütü 26 bin 3, işverene maliyeti 30 bin 553 lira seviyesine ulaşacak.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Asgari ücrete yüzde 35'lik zam kararı alınması durumda ise neti 22 bin 952, brütü 27 bin 3, işverene maliyeti 31 bin 728 lira olacak.

    Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak belirlenmişti. Eğer bu oran yansıtılırsa işçilerin eline geçecek para 24 bin lira seviyesine çıkacak. Asgari ücretin neti 24 bin 58, brütü 28 bin 303, işverene maliyeti 28 bin 303 liraya çıkacak.

    Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu TÜFE tahmini asgari ücrete yansıtılırsa da işçilerin eline 25 bin 483 lira geçmeye başlayacak. Asgari ücretin brütü bu orana göre 28 bin 803, işverene maliyeti de 33 bin 844 liraya yükselecek.

    2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

    SON TARİH 31 ARALIK
    Asgari ücrette kesin rakam komisyon tarafından belirlenecek. Kararın 31 Aralık'a kadar verilmesi gerekiyor.

    Mevcut

    Net: 17.002,12 TL

    Brüt: 20.002,50 TL

    İşverene maliyeti: 23.502,94 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    YÜZDE 25 ZAMLI

    Net: 21.252,65 TL

    Brüt: 25.003,13 TL

    İşverene maliyeti: 29.378,68 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    YÜZDE 30 ZAMLI

    Net: 22.102,76 TL

    Brüt: 26.003,25 TL

    İşverene maliyeti: 30.553,82 TL

    Asgari ücrette olası senaryolar (Takvim.com.tr)Asgari ücrette olası senaryolar (Takvim.com.tr)

    YÜZDE 35 ZAMLI

    Net: 22.952,86 TL

    Brüt: 27.003,38 TL

    İşverene maliyeti: 31.728,97 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    YÜZDE 41.5 ZAMLI

    Net: 24.058,00 TL

    Brüt: 28.303,54 TL

    İşverene maliyeti: 33.256,66 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    YÜZDE 44 ZAMLI

    Net: 24.483,05 TL

    Brüt: 28.803,60 TL

    İşverene maliyeti: 33.844,23 TL

    Asgari ücrette olası senaryolar (Takvim.com.tr)Asgari ücrette olası senaryolar (Takvim.com.tr)

    YÜZDE 45 ZAMLI

    Net: 24.653, 07TL

    Brüt: 29.003,63 TL

    İşverene maliyeti: 34.079,26 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    YÜZDE 46 ZAMLI

    Net: 24.823,10 TL

    Brüt: 29.203.65 TL

    İşverene maliyeti: 34.314,29 TL

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