6.657 tl taksitle emekliye 100 bin TL! PTT’den memur ve özel sektör çalışanlarına 300 bin TL nakit çekim kampanyası

PTT, yalnızca emeklilere değil, memur ve özel sektör çalışanlarına da destek oluyor. 300 bin TL'ye kadar kefilsiz ve uygun faiz oranlarıyla nakit kredi kampanyası başladı. Başvuru için PTT şubelerine giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT, yalnızca emeklilere değil, memur ve özel sektör çalışanlarına da destek oluyor. 300 bin TL'ye kadar kefilsiz ve uygun faiz oranlarıyla nakit kredi kampanyası başladı. Başvuru için PTT şubelerine giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ
◼ Faiz oranı; %3,19 ile %6,99 aralığındadır.
◼ Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beşi kadardır.
◼ Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL, üst limit 100.000 TL'dir
◼ Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.
(Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 4 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 3 yıl vadeli kredi alabilecektir.)
ÖRNEK AYLIK TAKSİT TUTARI TABLOSU
KREDİ TUTARI (%3,19)
12
24
36
1.250,00 TL
134,33 TL
83,22 TL
67,46 TL
5.000,00 TL
537,31 TL
332,89 TL
269,84 TL
10.000,00 TL
1.074,33 TL
665,78 TL
539,68 TL
20.000,00 TL
2.149,26 TL
1.331,55 TL
1.079,37 TL
30.000,00 TL
3.223,89 TL
1.997,33 TL
1.619,05 TL
40.000,00 TL
4.298,52 TL
2.663,11 TL
2.158,74 TL
50.000,00 TL
5.373,15 TL
3.228,88 TL
2.698,42 TL
60.000,00 TL
6.447,78 TL
3.994,66 TL
-
70.000,00 TL
7.522,41 TL
4.660,44 TL
-
80.000,00 TL
8.597,04 TL
5.326,21 TL
-
90.000,00 TL
9.671,67 TL
5.991,99 TL
-
100.000,00 TL
10.746,30 TL
6.657,77 TL
-