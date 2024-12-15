Denizde fişe taktılar! Elektrikli araçlar denize indi: 2 saati 3 TL

Bu yıl ikincisi düzenlenen Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı. Fuarda 80 firmanın 150'yi aşkın markası yer alıyor. Antalyalı ve Bursalı iki Türk üretici firmanın ortak geliştirdiği elektrik motorlu deniz aracı fuarın ilgi odağı oldu. 3 saatte 3 TL maliyetle tam şarj kapasitesine ulaşan ve yüzde 100 yerli üretim olan mini katamaran denizde saatte 10 kilometre hıza ulaşıyor. 2 yetişkin ve 1 çocuk kapasiteli deniz aracının satış fiyatı ise 300 bin TL. Yenikapı Boat Show CEO'su Murat Arslan, "Dünyada ilk 5'e giren Türk tekne ve yat sektörü, küresel ekonominin daraldığı dönemde ihracatını sürdürülebilir kılmak adına var gücüyle çalışıyor" dedi.

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