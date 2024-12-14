150 bin esnaf kaçağa karşı! "Yasa Dışı Kapı Dışı" kampanyası devam ediyor

Tütün Sanayicileri Derneği milyarlarca lira vergi kaybına neden olan, suç örgütlerinin gelir kaynağı olarak nitelendirilen, yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretine karşı mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Derneğin, geçen yıl 150 bin esnafla birlikte başlattığı "Yasa Dışı Kapı Dışı" kampanyasına devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bir yılda, yazılı medyada 4 milyon okuyucuya, dijital mecralarda 10 milyon izleyiciye ulaşan mesajların yasa dışı ticaretin boyutunun anlaşılması bakımından önemli rol oynadığı ifade edildi.

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