Suriyeli’den satılık! Dikkat sahte çıkabilir: O tuzağa düşmeyin

Türkiye'de Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş sürecinin hızlanması, otomobil ve gayrimenkul piyasalarında gözle görülür bir hareketlenmeye neden oldu. İlan sitelerinde "Suriyeli'den satılık" ilanları adeta patlama yaptı. Sitelerde sıkça görülen "Suriyeli'den acil satılık" ve "Suriye'ye döneceğim için acil kelepir, uygun fiyat" gibi ifadeler, ülkelerine dönecek olan Suriyelilerin ellerindeki mülkleri hızlıca satmaya çalıştıkları şeklinde yorumlandı. Bu durumun, özellikle otomobil, konut ve iş yeri piyasalarında satışları artırması ve fiyatların bir miktar düşmesine yol açması bekleniyor. Satışlardaki artışa paralel olarak "Suriyeli'den satılık" başlığıyla yayınlanan ilanlara talep yükselirken, uzmanlar bu tür ilanlara dikkatli yaklaşılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

"SUİSTİMAL OLABİLİR"

Fırsatçıların, dolandırıcıların Suriye konusunu suistimal edebileceğini ifade eden uzmanlar, piyasa fiyatının çok altındaki ilanlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Dolandırıcıların her fırsatı değerlendirdiği belirtilirken, "acil satılık" ve "kelepir" gibi ifadelerle ilan edilen araç veya gayrimenkuller için kapora dolandırıcılığı riskine dikkat çekiliyor.