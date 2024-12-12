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idefix’ten yeni yıla özel %70’e varan indirim!

Yeni yıla sayılı bir süre kalırken; idefix, elektronikten küçük ev aletlerine, modadan kozmetiğe kadar onlarca kategorideki sayısız üründe avantajlı fiyatlarını kullanıcılarıyla buluşturuyor.  Bu döneme özel %70’e varan indirim fırsatlarını ve kampanyalarını müşterilerine sunuyor….

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:16 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:20
idefix’ten yeni yıla özel %70’e varan indirim!

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Elektronik ve küçük ev aletleri kategorisinde herkes için hediye idefix'te….

Yılbaşı kampanyası ile bilgisayar, tablet, telefon, konsol, televizyon, aksesuar, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde herkesin içini ısıtacak fırsatlar sunan idefix, bu kategorideki geniş ürün ağı ile de müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Sayısız üründe kaçırılmayacak indirimler…

Yılbaşı döneminde her kesimden, her yaş grubuna hitap eden ürün gamında kaçırılmayacak kampanyaları müşterileriyle buluşturan idefix, hediye almak isteyenlere sayısız seçenek sunuyor. Plaklarda %70'e, prestij kalemlerde %60'a, ajandalarda %25'e, yılbaşının olmazsa olmazı yılbaşı aydınlatma ürünlerinde ve yılbaşı mobilya ürünlerinde %20'ye varan indirimleri müşterilerine sunan idefix, ayrıca çok satan parfümlerde sepette %15'ye varan, yılbaşı çam ağaçlarında ise sepette %20'ye varan indirimleri müşterileri ile buluşturuyor. Müzik severlere müzik aletlerinde avantajlı fiyatlar ve piyanolarda ekstra sepet indirimleri sunan kampanya, outdoor polar, termos, matara, kutu ve aile oyunları, lego setleri, puzzle, ajanda, atıştırmalık yiyecek ve içeceklerde de çok çeşitli alternatifi müşterilerine avantajlı fiyatlarla sunuyor. Özellikle kız çocukların en sevdiği oyuncak olan Barbie 2024 Mutlu Yıllar Bebeği de kampanyanın en sevilen ürünleri arasında bulunuyor.


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