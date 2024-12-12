Gabar’daki petrol keşfi 2. yılında! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan paylaşım

MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARININ MEYVELERİ Gabar'dan petrol fışkırmasının arka planında da büyük bir mücadele yatıyor.

YENİ YILDA YENİ REKORLAR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Gabar'daki petrol keşfinin yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Enerji alanında hem karada hem de denizde arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar atıyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da sondaj çalışmaları ile arama faaliyetleri yürütülürken, Gabar'daki petrol keşfinin üzerinden 2 yıl geçti.

"Şırnak'taki Gabar Dağı 'nda petrol üretiminde yeni bir rekor daha kırıldı. Petrol üretimi 63 kuyuda günlük 58 bin varile çıktı. Bu oran Türkiye'nin petrol tüketiminin yüzde 6'sını karşılıyor. Nerden nereye... Terör örgütü PKK/KCK'nin yıllarca üs olarak kullandığı Gabar Dağı'ndan şimdi petrol fışkırıyor!

Albayrak karada girişilen bu mücadeleyi "Burası Çok Önemli" kitabında kaleme almıştı. Kitapta yer alan o kısmı köşesine yaşıyan Sabah Yazarı Mevlüt Tezel "Enerjide bağımsızlık enflasyonu da düşürür" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Berat Albayrak 'ın çizdiği "Bağımsız enerji" vizyonu bu meselede kritik bir dönüm noktası. Albayrak, Karadeniz'deki doğal gaz keşinin yanı sıra karada petrol arama seferberliğiyle de çığır açan çalışmalara imza atmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun çizdiği milli enerji ve maden politikası çerçevesinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atmıştı.

Berat Albayrak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Genelde kamuoyunda Albayrak, Karadeniz'de doğalgazın keşfinde yaptığı başarılı çalışmalarla biliniyor. Ama o dönem Albayrak karada da petrol aramada önemli işlere imza atmıştı.

EFSANELER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Albayrak 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında bu konuda yapılanları şöyle yazmıştı:

"Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik.

Dikkatinizi çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladık.

Daha sonra Hakkâri Çukurca'da, Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık.

Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim.

İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk.

Gabar'da günlük üretim 58 bine ulaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Efsaneleri gerçeğe çevirdik. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugünkü haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz."

Ve Albayrak'ın bu öngörüsü başlattığı projeler sayesinde gerçekleşti. Bugün ülkemizde kamu ve özel firmaların günlük petrol üretimi yaklaşık 110 bin varile ulaştı.

Başkan Erdoğan'ın da belirttiği gibi "Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık." Ve bu daha başlangıç! Gabar gibi başka bölgelerde de yapılan arama çalışmalarıyla petrol üretimimiz daha da artacak.

Enerjide Albayrak'ın döneminde temeli atılan enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma projeleri meyvelerini verdikçe enerji ithalatımız da düşüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çıkan enerji krizi yüzünden bir ara Türkiye'nin enerji ithalatı da 96,5 milyar dolara çıkmıştı.

2023 yılında ise Türkiye'nin enerji ithalatı faturası 69 milyar 115 milyon dolara düşmüştü.

Günümüzün en büyük sorunu enflasyonu düşürecek en önemli etken de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak olacak!"