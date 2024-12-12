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Fe"no"men! Satışlar beklentinin altına kaldı

Küçük ev aletleri sanayicileri tüketicilerin alım kararlarında nelerin etkili olduğunu araştırdı. Fenomenlerin etkisi sadece % 3 çıktı. Yorumların ise öneminin büyük olduğu görüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Fenomen! Satışlar beklentinin altına kaldı

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İnternet ve sosyal medya fenomenlerinin ürün satışlarında bilinenin aksine çok daha az etkisi olduğu ortaya çıktı. Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) tarafından yapılan araştırmada tüketicinin alım kararında daha çok yorumların etkili olduğunu görüldü. Araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 33'ü internetteki kullanıcı yorumlarıyla, yüzde 28'i çevrelerinden aldığı bilgiyle alıma geçiyor. Fenomenlerin etkisi ise sadece yüzde 3 olarak ölçüldü. Tüketicilerin tercihinde ürünün işlevsellik, vakitten tasarruf, fiyat avantajı gibi etkenler öne çıkarken, yüzde 64'ü yeni teknolojik ürünleri kullanmayı eğlenceli buluyor, yüzde 63'ü de bu ürünlerin geleneksel alternatiflere göre çok daha avantajlı olduğunu düşünüyor.

TEKNOLOJİ İLGİSİ
Rapora göre, 2022-2023 yılları arasında yüzde 107 büyüyen tüketici teknolojisi pazarında en fazla büyüme yüzde 155 ile küçük ev aletleri kategorisinde gerçekleşti. KESİD Başkanı Senur Akın Biçer, "Şehirlerdeki yoğun yaşam tarzı sebebiyle çok işlevli ve kompakt ev aletlerine yönelimde artış gözlemliyoruz. Bu da kombine çamaşır ve kurutma makineleri, mikrodalga ve mini fırınlar, çok amaçlı elektrikli süpürgeleri gibi ürünlerin satışına olumlu yansıyor" dedi.

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