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700 bin işçiye ikramiye! Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi

Kamu işçilerine 52 günlük ikramiyelerinin 13 günlük bölümü Cuma günü ödeniyor. Ayrıca madencilere 23 Aralık tarihinde bir ödeme daha yapılacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
700 bin işçiye ikramiye! Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi

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Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin beklediği tarih geldi. İkramiye (ilave tediye) ödemeleri için geri sayım başladı. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bunun 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük kısmı da yılın ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Yılın ilk yarısına ilişkin ikramiyenin ilk 13 günlük tutarı 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilmişti. Bu yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin birinci bölümü de 24 Haziran'da işçilerin hesaplarına yatırılmıştı. Şimdi bunun ikinci yarısı yani kalan 13 günlük bölümünün ödemesi 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Kamu işçilerine ödenecek ikramiye tutarı maaşa göre farklılık gösterecek. İşçilerden, maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlarına bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık tarihinde ödenecek.

KİMLER ALIYOR? İKRAMİYE

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında ödeniyor. Bu ödeme için işçinin; kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması, 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir işyerinde bulunması, en az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması gerekiyor.

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