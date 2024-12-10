Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nden yerli teknolojiler için yeni iş birliği!

Türkiye'de inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak yeni bir iş birliğine imza atıldı. Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) arasında imzalanan protokol, Türkiye'nin derin teknoloji alanındaki kapasitesini artırmayı ve girişimcileri desteklemeyi hedefliyor. İki kuruluş ortak projeler ve etkinliklerle teknoloji odaklı girişimlerin ulusal ve uluslararası sahnede yer almasını sağlayacak.

BTM'nin İstanbul'daki yerleşkesinde düzenlenecek etkinliklerle, girişimcilere 18 farklı derin teknoloji başlığında destek sunulacak. Yapay zeka, büyük veri analitiği, biyoteknoloji, kuantum teknolojisi, yenilenebilir enerji, robotik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda girişimciler, küresel standartlarda çalışmalar ortaya koyma fırsatı bulacak. Eğitimlerden mentorluk programlarına, yatırımcı eşleştirmelerinden ofis imkanlarına kadar geniş bir ağla girişimciler desteklenecek.