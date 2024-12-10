SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden yerli teknolojiler için yeni iş birliği!

Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) arasında imzalanan yeni protokol, Türkiye'nin derin teknoloji alanındaki kapasitesini artırmayı ve girişimcileri desteklemeyi amaçlıyor. Bu iş birliği, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nden yerli teknolojiler için yeni iş birliği!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak yeni bir iş birliğine imza atıldı. Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) arasında imzalanan protokol, Türkiye'nin derin teknoloji alanındaki kapasitesini artırmayı ve girişimcileri desteklemeyi hedefliyor. İki kuruluş ortak projeler ve etkinliklerle teknoloji odaklı girişimlerin ulusal ve uluslararası sahnede yer almasını sağlayacak.

BTM'nin İstanbul'daki yerleşkesinde düzenlenecek etkinliklerle, girişimcilere 18 farklı derin teknoloji başlığında destek sunulacak. Yapay zeka, büyük veri analitiği, biyoteknoloji, kuantum teknolojisi, yenilenebilir enerji, robotik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda girişimciler, küresel standartlarda çalışmalar ortaya koyma fırsatı bulacak. Eğitimlerden mentorluk programlarına, yatırımcı eşleştirmelerinden ofis imkanlarına kadar geniş bir ağla girişimciler desteklenecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Baas diktatörlüğü tamamen çöktü
Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?
Derin Amerika’nın Suriye’de İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... ’kürdistan’ masalı ve siyonist işgalin perde arkası
DEM Parti’nin Başkan Erdoğan çağrısına Bahçeli’den alkış
Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman’ın skandal kararını değerlendirdi
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! ABD’den kimyasal silah açıklaması
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü: 6 şehit!
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...
Habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı! 61 yıllık Suriye rejiminin çöküşünde ilk canlı yayın yapan kanal A Haber!
Beşar Esad Rusya’ya kaçtı! Suriye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye devrimi bayrağı göndere çekildi
İngiliz Financial Times’tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şam’a akın ediyor
Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek
SON DAKİKA