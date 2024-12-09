PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?

Bankalar emekliler için promosyon kampanyalarını güncelledi. Bir banka 24 bin, bir banka da 21 bin liraya kadar promosyon imkanı sunarken, 4 banka da 20 bin liraya varan ödeme yapıyor. İşte bankaların promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yılın sonuna yaklaşılırken, bankaların promosyon kampanyaları hareketlendi. Emeklilere, dul ve yetimlere 20 bin lira ve üstü promosyon imkanı sunan bankaların sayısı Aralık kampanyalarıyla 6'ya ulaştı. En yüksek ödeme tutarı ise 24 bin lira olarak uygulanmaya devam etti. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası ve 20.000 lira üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...

Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten her otomatik fatura ödeme talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. Ayrıca maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı parayı faizsiz kullanma imkanı.

ALBARAKA TÜRK: Maaşını taşıyanlara 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira promosyon. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000 lira, KMH edinilirse 1.000 lira, kredi kartı alınırsa 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira veriyor.

Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon.

ING: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira. Turuncu Hesap kampanyası ile de ek 2.000 lira nakit ödeme.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.

QNB: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.

Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira. Ayrıca maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekme fırsatı.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 2.500, kredi kartıyla 1.000 lira harcama yapana 2.000, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana da 500 lira ek ödül imkanı.

HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Kredi kartı ile fatura ödemede yüzde 20, market harcamalarında yüzde 10, sağlık ve eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinema harcamalarında yüzde 50 indirim imkanı. Her birinde aylık en fazla 250 lira indirim.

Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca maaşını bankadan alan Bankkart müşterilerine kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yaptıkları harcamalarda Bankkart lira kazanma fırsatı. Bankkart alışverişlerinde toplam 1.000, sağlık harcamalarında 1.500, market alışverişlerinde 1.500 liraya varan imkan.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...
Esad fare gibi kaçtı! İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya sığınma teklif etti: Beşar ve ailesi Moskova’da
Halkbank
Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?
Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar | Gençlere burs müjdesi: 3 bin TL’ye çıkardık
2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Şam’da sokağa çıkma yasağı | İsrail ateşle oynuyor
Trafikte yeni dönem başladı: Bunu yaptırmak artık zorunlu! Noterde satış işleminden önce...
9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar
Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika’dan özel DJ getirdi
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ın Suriye tarafındaki Şeyh dağını işgal etti!
CANLI | Suriye Milli Ordusu Münbiç’e girdi çatışmaya giren PKK/YPG’liler esir alındı: Kafa kesmek yok yargılanacaklar
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
İşte Beşar Esad ve bilinmeyenleri | Dedesinin lakabı ’vahşi hayvan’ | Ağabeyinin kazasıyla Suriye halkının başına bela oldu
Premier Lig devi Victor Osimhen için devrede! Transferde ilk hedef oldu
SON DAKİKA