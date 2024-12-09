Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?

Yılın sonuna yaklaşılırken, bankaların promosyon kampanyaları hareketlendi. Emeklilere, dul ve yetimlere 20 bin lira ve üstü promosyon imkanı sunan bankaların sayısı Aralık kampanyalarıyla 6'ya ulaştı. En yüksek ödeme tutarı ise 24 bin lira olarak uygulanmaya devam etti. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası ve 20.000 lira üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...

Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten her otomatik fatura ödeme talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. Ayrıca maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı parayı faizsiz kullanma imkanı.

ALBARAKA TÜRK: Maaşını taşıyanlara 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira promosyon. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000 lira, KMH edinilirse 1.000 lira, kredi kartı alınırsa 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira veriyor.