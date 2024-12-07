Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?

Milyonlarca emekli ve memur Ocak zamlarını merak ediyor. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Artık sadece Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık oran belirlenecek.
Milyonlarca emekli ve memur Ocak zamlarını merak ediyor. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Artık sadece Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık oran belirlenecek.
GÖZLER YIL SONUNDA
5 aylık enflasyonun üzerine Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. 6 aylık oran için yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden hesaplama yapmak mümkün. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi yüzde 44 olarak açıklandı. Gerek Merkez Bankası'nın gerekse diğer kurumların ekonomi çevreleriyle yaptıkları anket sonuçlarından da yıl sonu tahminlerin yüzde 44-46 aralığında gerçekleşeceği görülüyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15-17 aralığında bir enflasyon artışı ortaya çıkıyor. Memurlar ve Memur emeklileri için ise yüzde 11-13 aralığında bir enflasyon ve toplu sözleşme artışı ortaya çıkıyor.
3 OCAK'TA NE OLACAK?
Bu oranlar enflasyon rakamlarına göre yapılan aylık artış hesaplamaları. 3 Ocak'ta enflasyon açıklandıktan sonra emekliler ve memurlar için üç ayrı karar verilmesi bekleniyor. Bu kararlar için de yasal düzenleme gerekiyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ve Temmuz ayında da benzer düzenlemeler yapılarak hem emeklilerin hem de memurların aylıkları artırılmıştı. İşte o üç ayrı karar:
1-TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ
Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12.500 TL olarak uygulanan taban maaş Ocak ayında yeniden belirlenecek. Bilindiği gibi en düşük maaşlar seyyanen ödemelerle taban maaşa yükseltiliyor. Aylıklara yapılan artışlar kök aylığı yapıldığı için bazı emekliler için sıfır zam sorunu ortaya çıkıyor. Bu yüzden taban maaşın artırılması gerekiyor. Yapılan enflasyon hesaplamalarına göre taban maaşın 14 bin lira ile 15 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Refah payı ile birlikte bu rakamları geçmesi de mümkün.
2- ARTIŞ ORANLARININ EŞİTLENMESİ
Ocak ayında yapılması beklenen bir başka düzenleme ise zam oranları arasındaki farkın giderilmesi. Bilindiği gibi 2024 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı yüzde 37 seviyesindeyken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 49'u geçmişti. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı yükseltilerek tüm kesimlerin artışları eşitlenmişti. Önümüzdeki Ocak artışında ise tam tersi bir durum ortaya çıkacak. Memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ- Kur emeklilerinden daha düşük olacak. Burada bir artış oranlarıyla ilgili eşitleme kararı da verilebilir.
3- REFAH PAYI EKLENEBİLİR
Yine Ocak ayında verilecek bir başka karar ise refah payı eklenmesi olabilir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine bir yasal düzenleme ile tüm emeklilere ve memurlara enflasyon artışlarının üzerine bir refah payı eklenmesi yapılabilir. Böylece yüzde 15-17 bandındaki enflasyon artışlarının daha yukarı çekilmesi de mümkün olabilir.