Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?

Emekli maaşına 3 yeni destek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 1-TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ

Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12.500 TL olarak uygulanan taban maaş Ocak ayında yeniden belirlenecek. Bilindiği gibi en düşük maaşlar seyyanen ödemelerle taban maaşa yükseltiliyor. Aylıklara yapılan artışlar kök aylığı yapıldığı için bazı emekliler için sıfır zam sorunu ortaya çıkıyor. Bu yüzden taban maaşın artırılması gerekiyor. Yapılan enflasyon hesaplamalarına göre taban maaşın 14 bin lira ile 15 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Refah payı ile birlikte bu rakamları geçmesi de mümkün.

Emekli maaşına 3 yeni destek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 2- ARTIŞ ORANLARININ EŞİTLENMESİ

Ocak ayında yapılması beklenen bir başka düzenleme ise zam oranları arasındaki farkın giderilmesi. Bilindiği gibi 2024 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı yüzde 37 seviyesindeyken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 49'u geçmişti. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı yükseltilerek tüm kesimlerin artışları eşitlenmişti. Önümüzdeki Ocak artışında ise tam tersi bir durum ortaya çıkacak. Memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ- Kur emeklilerinden daha düşük olacak. Burada bir artış oranlarıyla ilgili eşitleme kararı da verilebilir.