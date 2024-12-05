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Bitcoin'de Donal Trump rüzgarı! Tarihinde ilk kez 100 bin doları geçti! Putin ve Powell'dan dikkat çeken yorum

ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması ile yükselişi hız kazanan kripto para birimi Bitcoin, bir kez daha rekor kırarak tarihinde ilk kez 100 bin doları geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin, BTC için “durdurulamaz” açıklamasında bulundu. FED Başkanı Powell da BTC’yi dijital altına benzetti. Analistlerden de bir yorum geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 08:10 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:03
Bitcoin’de Donal Trump rüzgarı! Tarihinde ilk kez 100 bin doları geçti! Putin ve Powell’dan dikkat çeken yorum

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Geçtiğimiz günlerde 97 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak 100 bin dolar seviyesini geçti ve en pahalı kripto para birimi olmaya devam etti.

TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Bitcoin. (Takvim.com.tr / Arşiv)Bitcoin. (Takvim.com.tr / Arşiv)



Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump. (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD seçimlerini kazanan Donald Trump. (Takvim.com.tr / Arşiv)

KRİPTO DOSTU BAŞKAN SEC BAŞKANI
Kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakması da rekorda etkili oldu. Donald Trump, kripto para dostu Paul Atkins'i SEC başkanlığına getirdi.

Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı olarak Paul Atkins'i atandı.Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı olarak Paul Atkins'i atandı.

Ocak ayında göreve başlayacak Trump, dijital varlıkların önemini kabul eden Atkins'in, bu alandaki ihtiyaçlara da cevap vereceğini belirtti.

FED Başkanı Jerome Powell'ın konuyla ilgili açıklamaları da oldukça önemliydi.

Bitcoin. (Takvim.com.tr / Arşiv)Bitcoin. (Takvim.com.tr / Arşiv)

POWELL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Powell, dün gerçekleştirdiği bir konuşmada , Bitcoin'in dolarla rekabet edemeyecek kadar değişken olduğunu belirterek, lider kripto para birimi Bitcoin'i "sanal altın" olarak nitelendirdi. Kripto para birimlerine karşı tutumunu netleştiren Powell, bankacılık sistemini bu yeni piyasa dinamiklerinden koruma hedefini de vurguladı.

FED Başkanı Jerome Powell. (Takvim.com.tr / Arşiv)FED Başkanı Jerome Powell. (Takvim.com.tr / Arşiv)

PUTİN'DEN DURDURULAMAZ AÇIKLAMASI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Bitcoin için "durdurulamaz" açıklamasında bulundu.

Bitcoin'in, dış baskılara karşı dayanıklı ve merkeziyetsiz bir varlık olduğunu hatırlatan Putin, "Bu sebeple BTC'yi kimse yasaklayamaz" ifadelerini kullandı.

Bitcoin. (Takvim.com.tr / Arşiv)Bitcoin. (Takvim.com.tr / Arşiv)

BTC'DE YENİ HEDEF
Analistler, BTC'nin, ilk etapta 110 bin dolara ivmelenebileceğini tahmin ederken, piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

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