Geçtiğimiz günlerde 97 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak 100 bin dolar seviyesini geçti ve en pahalı kripto para birimi olmaya devam etti.
TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.
Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.
Bitcoin. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.
ABD seçimlerini kazanan Donald Trump. (Takvim.com.tr / Arşiv)
KRİPTO DOSTU BAŞKAN SEC BAŞKANI
Kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakması da rekorda etkili oldu. Donald Trump, kripto para dostu Paul Atkins'i SEC başkanlığına getirdi.