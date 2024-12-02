ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 3 Aralık ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi

ŞOK Market, haftalık aktüel ürünler kataloğuyla ev ekonomisine destek olmaya devam ediyor. 27 Kasım itibarıyla indirimli olarak satışa sunulan dolap, ayakkabılık, terlik, çay makinesi ve kahve makinesi gibi ürünler, bütçe dostu fiyatlarla alışveriş listelerinde yer almayı bekliyor.
Fotoğraflar: ŞOK internet sayfası
🧈 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
🧀 Mis Tam Yağlı Tost Peyniri (1500 g) - 269 ₺
🥛 Mis Tam Yağlı Yoğurt (2000 g) - 98 ₺ (%15 İndirim)
🥄 Mis Yoğurt Homojenize (1000 g) - 92 ₺
🧈 Mis Taze Tereyağı (500 g) - 133 ₺ (10 ₺ İndirim)
🧀 Mis Bakırçaylı Tulum Peyniri (300 g) - 31 ₺ (10 ₺ İndirim)
🧀 Karper Piknik Üçgen Peynir (24 Porsiyon) - 65 ₺ (29 ₺ İndirim)
🫒 ŞOK MARKASI ÜRÜNLERİ
🫒 Lio Salamura Yeşil Zeytin (201-260) - 89 ₺ (25 ₺ İndirim)
🍲 Vatan Nohut/Barbunya/Kuru Fasulye (800 g) - 25 ₺ (16 ₺ İndirim)
🍫 ATIŞTIRMALIKLAR VE KAHVALTILIKLAR
🍫 Ülker Hobby Krem Çikolata (400 g) - 149 ₺ (25 ₺ İndirim)
🥣 Lifalif Müsli Karışık Meyve (375 g) - 54 ₺ (19 ₺ İndirim)
🥣 Coco Pops (375 g) - 54 ₺ (21 ₺ İndirim)
🍪 Ülker Deluxe Kakaolu Gofret (42 g) - 15 ₺ (10 ₺ İndirim)
🍪 Luppo Mini Kakaolu/Sade (65 g) - 15 ₺ (10 ₺ İndirim)
🥖 Tadı/Bounty Milkyway Crispy Rolls (25 g) - 9 ₺ (12 ₺ İndirim)