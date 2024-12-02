ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 3 Aralık ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi

ŞOK Market, haftalık aktüel ürünler kataloğuyla ev ekonomisine destek olmaya devam ediyor. 27 Kasım itibarıyla indirimli olarak satışa sunulan dolap, ayakkabılık, terlik, çay makinesi ve kahve makinesi gibi ürünler, bütçe dostu fiyatlarla alışveriş listelerinde yer almayı bekliyor.