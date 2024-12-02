Gıda etiketlerinde kurallar güncellendi!

Fiyat etiketi (AA)
YANLIŞ ALGI'YAĞ' SON
Gıdanın etiketlenmesi, gıdanın nitelikleri açısından yanıltıcı olmayacak. Etikette yer alan marka, gıdanın adı, ifade, terim ve görseller, gıdanın özellikle doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi ve üretim metodu açısından başka bir ürün grubunu çağrıştırmayacak. Örneğin, margarin etiketlerinde tereyağını çağrıştıracak şekilde süt, yayık, kova, güğüm gibi görseller kullanılamayacak. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytinyağını çağrıştıracak zeytin veya zeytin ağacı görseline veya 'zeytinyağı tadında/lezzetinde' gibi ifadelere yer verilemeyecek.
Sadece aroma kullanılan bir gıdada, 'sadece aroması verilmek istenen gıdaya atıf yapılarak gıdanın kendisi kullanılmış algısı' oluşturulamayacak.
Market (AA)
'EV YAPIMI' YAZILAMAYACAK
Yenilenebilir buz karışımlı gıdaların etiketlerinde inek, koyun gibi görseller olmayacak. Etiketlerdeki ifadeler, ürünün dondurma olduğu algısı oluşturmayacak.
Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için 'ev yapımı' ifadesi kullanılamayacak. Süt ve süt ürünleri etiketinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadelere yer verilemeyecek. Yer fıstığıyla üretilen baklavaya sadece 'fıstıklı' denilemeyecek ,mutlaka 'yer fıstıklı' ifadesi olacak.