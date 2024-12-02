Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu tatilci akınına uğradı!

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sezon açıldı. Son yıllarda Aralık ayının ikinci yarısında kar alan Erciyes, bu yıl Kasım ayı bitmeden beyaza büründü. Merkezde 20 yılın 'en erken' sezon açılışına imza atıldı.

DİREKT UÇUŞ BAŞLAYACAK

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Bu sezon çok bereketli olacak diye umuyorum. Erken gelen kar da bunun işareti oldu" dedi. Otellerdeki rezervasyonların hızlandığını söyleyen Elcuman, 112 kilometrelik pistlerin 60 kilometresini yapay karlama üniteleriyle karlayabildiklerini, hizmete giren 2 yeni otelle yatak kapasitesinin de arttığını belirtti.

Bu yıl da çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaklarının altını çizen Elcuman, bu sezon, geçen yılki 2.5 milyon misafir sayısının üzerine çıkacaklarını öngördüklerini söyledi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden yapılan direkt uçuşların Aralık ayının ikinci yarısında başlayacağını aktaran Elcuman, direkt uçuşların 3 ay süreceğini, Danimarka, Hollanda, Norveç ve Finlandiya'dan da anlaşma yapılan büyük acenteler aracılığıyla misafir geleceğini kaydetti. Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin yetkilisi Çiğdem Bahçe de "Erciyes'te iki otel işletiyoruz. İki otelimiz de sezon boyu yüzde 100 dolu durumda. Bu yıl bize çok umut vadediyor. Çünkü kar yağışı erken başladı" diye konuştu.

Yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar çıkan kar kalınlığı, yapay karlamayla takviye edilip ezilen pistlerde 20 santimetreye ulaştı.



PİSTLER DOLDU

Hafta sonu tatilini kayarak geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes Dağı'na akın etti. Erciyes'te pistler kayak tutkunlarıyla doldu. Kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken, bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.