Vakıfbank aylık 3.620 TL’den başlayan taksitlerle 50.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

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2024 yılının son ayı yaklaşmışken bankaların kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları güncelleniyor. Vatandaşlar hangi bankaların uygun koşullarda ihtiyaç kredisi verdiğini sıklıkla araştırıyor. Vakıfbank, müşterilerinin bireysel harcamaları için uygun ödeme koşullarına sahip ihtiyaç kredisini duyurdu. İşte 50 bin TL'nin geri ödemesi...

(Takvim Foto Arşiv) Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ne kadar? 50 bin TL kredi çeken vatandaşlar 36 ay veda ile aylık 3620,26 TL geri ödeyecekler.