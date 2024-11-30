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Vakıfbank aylık 3.620 TL'den başlayan taksitlerle 50.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Vakıfbank vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere avantajlı kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Yeni yıla kısa bir süre kala kişisel harcamaları için nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Vakıfbank aylık 3620 TL'den başlayan taksitlerle müşterilerine 50 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. İşte faiz oranı ve ödeme takvimi...

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:25
Vakıfbank aylık 3.620 TL’den başlayan taksitlerle 50.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

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2024 yılının son ayı yaklaşmışken bankaların kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları güncelleniyor. Vatandaşlar hangi bankaların uygun koşullarda ihtiyaç kredisi verdiğini sıklıkla araştırıyor. Vakıfbank, müşterilerinin bireysel harcamaları için uygun ödeme koşullarına sahip ihtiyaç kredisini duyurdu. İşte 50 bin TL'nin geri ödemesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ne kadar?

50 bin TL kredi çeken vatandaşlar 36 ay veda ile aylık 3620,26 TL geri ödeyecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

50 bin TL'nin faiz ve geri ödemesi ne kadar

Vakıfbank'tan bu tutarda ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar %4,99 faiz oranı ile 36 ay vade süresince 130.329,03 TL toplam ödeme gerçekleştirecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AYLIK TAKSİT TABLOSU

Vakıfbank 50 bin TL itiyaç kredisi aylık taksit tablosu yukarıdaki gibidir.

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