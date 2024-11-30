Vakıfbank aylık 3.620 TL’den başlayan taksitlerle 50.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

2024 yılının son ayı yaklaşmışken bankaların kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları güncelleniyor. Vatandaşlar hangi bankaların uygun koşullarda ihtiyaç kredisi verdiğini sıklıkla araştırıyor. Vakıfbank, müşterilerinin bireysel harcamaları için uygun ödeme koşullarına sahip ihtiyaç kredisini duyurdu. İşte 50 bin TL'nin geri ödemesi...
(Takvim Foto Arşiv)
Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ne kadar?
50 bin TL kredi çeken vatandaşlar 36 ay veda ile aylık 3620,26 TL geri ödeyecekler.
(Takvim Foto Arşiv)
50 bin TL'nin faiz ve geri ödemesi ne kadar
Vakıfbank'tan bu tutarda ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar %4,99 faiz oranı ile 36 ay vade süresince 130.329,03 TL toplam ödeme gerçekleştirecekler.