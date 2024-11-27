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Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Tunceli İli Mazgirt İlçesi Eltihatun Mahallesi'nde inşa edilen 118 adet konut ve 2 dükkandan oluşan ticaret merkezi kapsamındaki 54 konutu satışa sunuyor. Projede yer alan konutlar için başvuru ve satış detaylarını sizler için derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:06
Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Eltihatun Mahallesi'nde inşa edilen 118 konut ve 2 dükkandan oluşan ticaret merkezi projesi kapsamında 54 konutu satışa sunuyor.

Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

Proje Genel Bilgileri

  • Proje Adı: Tunceli Mazgirt Eltihatun Mahallesi 118 Konut ve Ticaret Merkezi
  • Satışa Sunulan Konut Sayısı:
    • 2+1: 43 adet
    • 3+1: 11 adet
  • Başvuru Tarihleri: 27 Kasım 2024 - 03 Aralık 2024
    • e-Devlet Başvuruları: 02 Aralık 2024'te sona eriyor.
  • Kura Tarihi: 09 Aralık 2024
  • Başvuru Ücreti: 2.000 TL
  • Sözleşme İmzalama Tarihleri:
    • Asil Hak Sahipleri: 11 - 17 Aralık 2024
    • Yedek Hak Sahipleri: 20 - 23 Aralık 2024

Detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

Satış ve Ödeme Detayları

Proje kapsamında hem 2+1 hem de 3+1 daireler için cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunuluyor:

2+1 Konutlar (43 Adet)

  • Fiyat Aralığı: 1.557.900 TL – 2.162.273 TL
  • Peşinat: %10 (155.790 TL'den başlıyor)
  • Vade: 180 ay
  • Taksit Başlangıcı: 7.789 TL
Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

3+1 Konutlar (11 Adet)

  • Fiyat Aralığı: 1.905.761 TL – 2.634.463 TL
  • Peşinat: %10 (190.576 TL'den başlıyor)
  • Vade: 180 ay
  • Taksit Başlangıcı: 9.528 TL
Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

Başvuru Koşulları

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde benimsediği şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda, başvuru sahiplerinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

  1. Mülk Durumu: Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının Türkiye sınırlarında tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması gerekiyor.
  2. Vatandaşlık ve Yaş: Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmaları şarttır.
  3. Tek Başvuru Hakkı: Her hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru geçersiz sayılır.
  4. Başvuru Ücreti: T.C. Ziraat Bankası şubeleri veya e-Devlet üzerinden başvuru bedeli yatırılmalıdır.
Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

Kura ve Hak Sahipliği Süreci

Başvuru sayısının konut sayısını aşması durumunda, 09 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır.

  • Kura Tarihi: 09 Aralık 2024, saat 14:00
  • Canlı Yayın: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilir.
    Kura sonucunda hak sahibi olamayanların başvuru ücretleri 11 Aralık 2024 itibarıyla iade edilecektir.
Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın

Bu fırsattan yararlanarak Tunceli Mazgirt'te uygun fiyatlarla ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için:

Bugün resmen başladı: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise...

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