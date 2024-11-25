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Milyonluk tekneler görücüye çıkacak

Bu yıl ikincisi düzenlenecek deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarları fuarı Yenikapı Boat Show, İstanbul'da Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Milyonluk tekneler görücüye çıkacak

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Bu yıl ikincisi düzenlenecek deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarları fuarı Yenikapı Boat Show, İstanbul'da Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

14 Aralık'ta başlayacak olan fuarda 10'u yabancı olmak üzere toplamda 80 firmanın 150'yi aşkın markası yer alacak. 15 ülkeden yaklaşık 350 yabancı ziyaretçinin ve alıcının beklendiği fuar kapsamında fiyatları 120 bin ile 40 milyon lira arasında değişen tekneler ve motoryatlar dokuz gün boyunca Yenikapı'ya demirleyecek. Yenikapı Boat Show CEO'su Murat Arslan, "Son 20 yılda üretim ve tasarım anlamında dünyada ilk 5'e giren Türk tekne ve yat sektörü var gücüyle çalışıyor. Motoryat tamirbakımlarından elde edilecek gelirler de sektör ihracatına ivme kazandırır" dedi. Arslan, fuarın tekne ve yat sektörüne en az 550 milyon dolarlık katkı sunmasını beklediğini kaydetti.

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